Costelinha preparada por advogado gaúcho conquistou Galvão Bueno e mudou a vida do churrasqueiro

Rodrigo Soares segura a peça suína defumada, produto artesanal que se tornou a marca do projeto gastronômico. Churrasqueiro Soares / Divulgação

Advogado de formação, Rodrigo Soares ficou conhecido em Rio Grande por outro ofício: popularmente chamado de Churrasqueiro Soares, ele produz costelinha suína defumada artesanalmente e ganhou projeção após ter o produto elogiado por Galvão Bueno nas redes sociais.

A relação com o churrasco começou em 2019, quando ainda atuava como estagiário de Direito. Na época, Soares percebeu que poderia transformar em renda extra uma habilidade já conhecida entre amigos.

— Quem me conhece como churrasqueiro não sabe que eu sou advogado. E quem me conhece como advogado não sabe que eu sou churrasqueiro — resume.

A entrada no universo da brasa também tem ligação com a cultura gaúcha. Mesmo sem vínculo direto com o campo ou criação de animais, ele encontrou no churrasco uma forma de se aproximar de uma tradição que admirava.

Praticidade para os clientes

O principal produto é a costelinha suína defumada com molho barbecue. O preparo leva entre seis e sete horas, considerando defumação, finalização, embalagem e congelamento.

Para o cliente, no entanto, o consumo é simplificado: basta colocar a embalagem lacrada em água fervente por 15 minutos.

— O Galvão me disse uma vez: tu não vende só carne, tu vende praticidade.

Segundo Soares, a frase ajudou a definir melhor o posicionamento do produto. A costelinha é comercializada congelada, sob encomenda, com validade de 60 dias no freezer. Refrigerada, a recomendação é consumir em até uma semana.

Atualmente, a produção varia conforme a demanda e a agenda de eventos. Em uma das últimas fornadas, ele afirma ter vendido 15 quilos poucos minutos após divulgar o produto nas redes sociais.

Rodrigo Soares ao lado de Galvão Bueno e Desirée Soares, durante encontro no Cassino, em Rio Grande. Churrasqueiro Soares / Divulgação

O encontro com Galvão no Cassino

A história com Galvão Bueno começou após Soares descobrir que o narrador estava hospedado no Cassino, em Rio Grande. Com algumas costelinhas prontas, decidiu tentar entregar o produto como presente.

Ele foi até a casa onde Galvão estava acompanhado da esposa Desirée. Após uma primeira tentativa frustrada, retornou ao local e conseguiu ser recebido.

Soares se apresentou, contou que era advogado e mantinha um projeto gastronômico. Ao ouvir o sobrenome, Galvão brincou sobre um possível parentesco, já que também tem Soares no nome.

O narrador recebeu a costelinha, posou para fotos e prometeu experimentar. Dias depois, publicou um vídeo nas redes sociais elogiando o produto e marcando o perfil do churrasqueiro.

A repercussão foi imediata.

— Começou a notificar meu Instagram, meu WhatsApp. Quando vi, era o Galvão me marcando. Eu chorei na praça de alimentação do shopping — relembra.

Depois disso, vieram novos encontros nos verões seguintes. Em uma das ocasiões, Soares levou também outros produtos, como pulled pork e brisket. Segundo ele, o reconhecimento de Galvão virou um marco para o projeto.

Eventos e artistas

A visibilidade abriu novas oportunidades. Soares passou a ser chamado para preparar jantares e churrascos em eventos, inclusive para artistas que se apresentam em Rio Grande e no Cassino.

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Apesar da nova rotina, ele mantém a atuação na advocacia e organiza a produção gastronômica principalmente fora do expediente jurídico.

— Eu sempre marco a minha trajetória antes e depois do Galvão — afirma.

As encomendas são feitas pelo Instagram do empreendedor.



