Como o balé virou nicho de negócio para empresa do sul do Estado

Parte das roupas infantis produzidas pela empresa é utilizada por escolas de dança e clubes da região sul do Estado. Divulgação / Nalu

Em uma cidade onde o balé faz parte da rotina de escolas, clubes e festivais, uma malharia de Pelotas encontrou na dança um nicho de mercado. Fundada em 1990, a Nalu se consolidou na produção de figurinos, collants e kits voltados a bailarinas e praticantes de ginástica da Região Sul.

O negócio é administrado por Dionas da Rosa de Almeida e pela esposa, Daiane Valente Dias, após passar por diferentes gerações da mesma família.

— A loja era da família, da minha dinda, e depois passou para mim e para a minha esposa — conta Dionas.

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Embora o foco no balé exista desde a criação da empresa, a atuação no segmento foi ampliada nos últimos anos, com intensificação de parcerias com escolas e professores de dança de Pelotas.

— Quando a Daiane assumiu, ampliamos a linha de produtos e fortalecemos as parcerias com escolas. Foi quando percebemos o potencial desse público — afirma.

Produção local

Uma das costureiras da empresa durante a produção de figurinos e peças voltadas ao balé em Pelotas. Divulgação

Grande parte das peças comercializadas é produzida em Pelotas. A empresa compra tecidos, realiza corte, costura e acabamento de collants, saias, shorts e conjuntos de dança.

Parte dos figurinos para apresentações também é confeccionada em parceria com facções e bordadeiras terceirizadas.

Segundo Dionas, dependendo da demanda, uma peça avulsa pode ser produzida em poucas horas.

— Quando é só uma peça, conseguimos fazer em uma tarde — diz.

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Os kits básicos utilizados pelas alunas custam a partir de R$ 150, enquanto conjuntos completos podem chegar a R$ 400, incluindo sapatilhas, collants, casaquinhos e acessórios.

A demanda costuma aumentar em períodos de abertura de novas turmas e, principalmente, nas temporadas de apresentações.

Balé movimenta cadeia econômica

Além das roupas para aulas, a empresa também atende espetáculos e festivais realizados em Pelotas e em outros municípios gaúchos.

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Entre os clientes estão colégios, clubes e escolas tradicionais de dança da cidade. A loja também atende consumidores de municípios como Jaguarão, Bagé, Santa Maria e Chuí.

Segundo Dionas, a cadeia econômica ligada ao balé ainda é pouco percebida fora do setor.

— A dança movimenta bastante a economia, principalmente com festivais e apresentações — afirma.

Ele destaca especialmente o período de fim de ano, quando aumentam os espetáculos realizados no Theatro Guarany.

— Nessa época, chega a ter até três apresentações por semana — relata.

Experiência presencial mantém clientela

Dionas da Rosa de Almeida e Daiane Valente Dias comandam a empresa especializada em roupas e figurinos para balé em Pelotas Divulgação

Mesmo com a concorrência do comércio online, Dionas avalia que o atendimento presencial segue sendo um diferencial importante, especialmente para produtos como sapatilhas e roupas técnicas.

— A preferência ainda é experimentar, porque são peças que precisam se adequar bem ao corpo e ao pé — afirma.