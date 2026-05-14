Casarão Imóveis anuncia novos sócios e deixa de ter gestão exclusivamente familiar após 52 anos

Mudanças foram anunciadas em evento nesta quinta-feira. Vinicius Peraça / Satolep Press

Uma das empresas mais tradicionais do mercado imobiliário do sul do Estado iniciou uma nova fase da sua trajetória nesta quinta-feira (14). A Casarão Imóveis, de Pelotas, oficializou uma mudança no quadro societário durante um evento realizado para convidados, parceiros e imprensa.

Fundada em 1974, a empresa passa, pela primeira vez em mais de cinco décadas, a ter um modelo societário que deixa de ser exclusivamente familiar. A mudança incorpora à sociedade profissionais que construíram suas trajetórias dentro da própria organização.

Os novos sócios anunciados são o atual CEO da empresa, João Pedro Neves, a gestora Carolina Brum e o executivo Alexandro Teixeira Flores. Segundo a direção da Casarão, o movimento representa um processo de fortalecimento da governança corporativa e da profissionalização da gestão.

— Esse movimento é uma forma de valorizar e reter talentos, mostrando ao mercado que a Casarão tem os melhores profissionais do ramo imobiliário — afirmou o CEO e novo sócio João Pedro Neves.

Nova geração na gestão

Atual CEO da Casarão Imóveis, João Pedro Neves iniciou sua trajetória na empresa em 2015, como estagiário do setor jurídico. Ao longo da última década, passou por diferentes áreas até assumir a liderança executiva da imobiliária.

Segundo a empresa, ele esteve à frente de processos ligados à modernização da gestão, governança corporativa, cultura organizacional e reestruturação societária.

Já Carolina Brum atua há mais de dez anos na Casarão e liderou a estruturação das áreas de marketing e gestão de pessoas. O trabalho dela esteve ligado a iniciativas voltadas ao ambiente corporativo e fortalecimento da cultura interna.

Alexandro Teixeira Flores iniciou sua trajetória na empresa em 1997 e se consolidou como uma das principais referências comerciais da imobiliária. Participou de projetos ligados à expansão da marca e ao relacionamento com clientes na região.

Empresa atua em Pelotas e Santa Maria

Com atuação nas áreas de compra, venda, locação de imóveis e administração de condomínios, a Casarão Imóveis soma atualmente cerca de 4 mil imóveis administrados, além de 130 condomínios e uma carteira de aproximadamente 15 mil clientes.