Brasil e Uruguai unem pesquisadores para monitorar impactos climáticos na Lagoa Mirim

Encontro em Rocha, no Uruguai, reuniu pesquisadores brasileiros e uruguaios ligados ao projeto SOMA-MIRIM UFPel / Divulgação

Pesquisadores do Brasil e do Uruguai participaram nesta semana, na cidade de Rocha, no Uruguai, de um encontro voltado ao fortalecimento do monitoramento ambiental da Bacia da Lagoa Mirim. O seminário ocorreu na sede do Centro Universitário Regional del Este (Cure/Udelar) e reuniu universidades e instituições dos dois países.

O encontro integra as ações do Sistema de Observação e Monitoramento Ambiental (Soma-Mirim), projeto liderado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com instituições brasileiras, argentinas e uruguaias. A proposta busca ampliar a capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos em uma das principais regiões hídricas compartilhadas entre Brasil e Uruguai.

O sistema combina diferentes formas de monitoramento ambiental, incluindo plataformas automáticas de coleta de dados, análises por satélite, campanhas embarcadas e ferramentas de inteligência artificial para prever impactos ambientais e riscos à saúde pública.

Entre os temas discutidos no seminário estão a compatibilização de métodos de coleta entre os dois países e o planejamento de campanhas binacionais de monitoramento da lagoa.

Pesquisadores uruguaios também trabalham na análise de sedimentos para identificação de contaminantes, como metais pesados e resíduos de agrotóxicos. Já os grupos brasileiros apresentaram estudos ligados à turbidez da água, concentração de clorofila e uso de imagens orbitais para acompanhamento ambiental em tempo real.

Além da área científica, o projeto aposta na participação das comunidades locais. Uma das frentes do Soma-Mirim prevê ações de ciência cidadã, envolvendo moradores e escolas da região no registro de eventos climáticos extremos e alterações ambientais observadas no território.

A iniciativa também prevê produção de materiais educativos acessíveis e sistemas de alerta voltados às populações vulneráveis da região da Lagoa Mirim.