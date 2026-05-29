Após perder tudo em enchente, empreendedora reconstrói restaurante às margens da Lagoa dos Patos

Quando conseguiu retornar à Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas, depois da enchente de maio de 2024, Gisele Gimenes encontrou apenas destruição. A área onde funcionava o seu restaurante, o Cantinho da Gi, havia sido arrastada pela força da água. O imóvel estava destruído, os banheiros haviam desaparecido e boa parte da estrutura construída poucos meses antes já não existia mais.

Naquele momento, a empreendedora não tinha certeza se conseguiria reabrir o restaurante.

— Eu não imaginava que o restaurante ia existir novamente. Eu me lembro de entrar na Z3 e ver tudo destruído — recorda.

Leia Mais FOTOS: Lagoa dos Patos avança sobre Pelotas e São Lourenço do Sul

Reconstruído às margens da Lagoa dos Patos, o restaurante voltou a receber clientes. Com cardápio focado em frutos do mar e uma vista privilegiada da lagoa, o Cantinho da Gi se consolidou como um dos restaurantes mais conhecidos de Pelotas, atraindo visitantes que percorrem quilômetros para conhecer a comunidade pesqueira localizada a cerca de 30 minutos da região central do município.

Gisele Gimenes comanda estabelecimento especializado em gastronomia com frutos do mar. Felipe Valduga / Agência RBS

A reconstrução do restaurante, porém, é apenas um dos capítulos da trajetória de Gisele. Antes de comandar uma cozinha que recebe centenas de pessoas durante a temporada de verão, ela vendia pão de bicicleta pelas ruas da comunidade.

Da bicicleta à primeira padaria da Z3

Filha de uma moradora da Ilha da Feitoria e neta de uma das primeiras habitantes da Colônia Z3, Gisele chegou à comunidade há 17 anos. Na época, tinha uma filha pequena para criar e enfrentava dificuldades para conseguir emprego.

Sem ter com quem deixar a menina, então com cerca de um ano e meio, encontrou uma alternativa dentro da própria casa. Começou a produzir pães caseiros e vendê-los pelas ruas da comunidade.

— Eu botava minha filha no bagageiro da bicicleta e saía vendendo pão de casa em casa — conta.

A atividade se transformou em negócio. Com o dinheiro economizado, Gisele abriu uma padaria que, segundo ela, foi a primeira da comunidade. O estabelecimento funcionou durante seis anos. Foi nesse período que surgiu a ideia de trocar os pães pelos pratos à base de peixe e camarão.

Durante a safra do camarão, pescadores e trabalhadores vindos de cidades como Rio Grande, São José do Norte e até de Santa Catarina costumavam parar na padaria para tomar café. Aos poucos, começaram a pedir refeições.

O movimento despertou o interesse pela gastronomia e abriu caminho para uma mudança de rumo profissional.

A decisão, no entanto, foi recebida com desconfiança por familiares e amigos.

— Todo mundo dizia que eu estava trocando o certo pelo duvidoso. Falavam que ninguém iria vir comer nos fundos de casa — lembra.

Proprietária prepara risoto de camarão com abacaxi na cozinha do restaurante reconstruído após a enchente. Felipe Valduga / Agência RBS

Mesmo assim, ela seguiu em frente. A primeira estrutura do restaurante foi construída de forma simples, com ajuda do padrasto. Os clientes eram atendidos na parte da frente do imóvel e caminhavam até os fundos do terreno para fazer as refeições.

Formação em Gastronomia

Antes mesmo de inaugurar o restaurante, Gisele decidiu investir em qualificação profissional.

Ingressou no curso de Gastronomia do Senac, em Pelotas, e concluiu a formação pouco antes da abertura do negócio.

Leia Mais A lancheria da Cohab que faz clientes atravessarem Pelotas por um xis

— Eu me formei em dezembro e abri o restaurante em janeiro. Já fiz o curso pensando no restaurante — afirma.

A formação durou cerca de um ano e dois meses e ajudou a moldar a identidade do empreendimento. Durante o período, ela estudou técnicas culinárias, confeitaria, gestão de cozinha e apresentação de pratos.

Leia Mais Costelinha preparada por advogado gaúcho conquistou Galvão Bueno e mudou a vida do churrasqueiro

O trabalho de conclusão foi dedicado à culinária afro-brasileira e às influências culturais presentes na formação da gastronomia nacional.

A experiência também ampliou a criatividade na cozinha. Algumas das combinações que hoje aparecem no cardápio nasceram durante esse período. Entre elas está o risoto de camarão com abacaxi, atualmente um dos pratos mais pedidos pelos clientes.

A relação com a cozinha, porém, começou muito antes da faculdade. A mãe administrou por anos um restaurante em Santa Catarina. Já o pai construiu a vida no comércio e em atividades ligadas ao meio rural.

Segundo Gisele, a cozinha veio da mãe. O espírito empreendedor, do pai.

Duas enchentes em menos de um ano

O Cantinho da Gi abriu oficialmente em janeiro de 2023.

Poucos meses depois, no segundo semestre daquele ano, a primeira cheia atingiu a região. A água não chegou a invadir o restaurante, mas provocou danos na estrutura externa recém-construída.

Leia Mais Pelotas busca reforçar diques e casas de bombas para evitar novas enchentes

Com ajuda de um cliente, a área foi reconstruída. O novo espaço ficou pronto em dezembro daquele ano, a tempo da temporada de verão.

Gisele trabalhou durante dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. O movimento crescia e o restaurante começava a ganhar visibilidade fora da comunidade. Então veio a enchente de maio de 2024.

Deck e área de atendimento ficaram destruídos após a enchente de maio de 2024 atingir a Colônia Z3, em Pelotas. Divulgação / Cantinho da Gi

A força da água destruiu o deck, os banheiros e a área de atendimento. Segundo a proprietária, o prejuízo ultrapassou R$ 90 mil.

— Eu me lembro de um dos dias em que consegui entrar na Z3. Tinha um cerro de areia aqui e eu vi o deck todo destruído. Naquele momento eu só pedi para a casa ficar. O resto eu lutava para conseguir de volta — recorda.

Leia Mais Água invade ao menos 20 casas na Colônia Z3 em Pelotas

Sem restaurante e ainda pagando dívidas contraídas na reconstrução anterior, ela precisou buscar alternativas para manter a renda da família. Alugou um espaço na Praia do Laranjal e tentou continuar trabalhando enquanto administrava os prejuízos acumulados.

A situação financeira se agravou.

— Teve dias de contar moeda no caixa para colocar gasolina no carro e voltar para casa — relata.

Além das dificuldades econômicas, havia a incerteza sobre a possibilidade de reconstruir novamente o restaurante.

Novo espaço conta com deck elevado e vista para a Lagoa dos Patos. Felipe Valduga / Agência RBS

A ajuda que permitiu recomeçar

A recuperação começou a partir da mobilização de clientes.

Entre eles estava o narrador de luta livre Roberto Figueiroa, pelotense e frequentador do restaurante que se tornou amigo da proprietária. Com apoio de Matheus e de um casal de São Paulo, Denis e Cristina, ele ajudou a organizar uma campanha de arrecadação para reconstruir o empreendimento.

A iniciativa arrecadou cerca de R$ 63 mil.

— O Roberto deixou de ser cliente. Virou amigo. Se não fosse ele, o restaurante não estaria de pé — agradece.

Com os recursos arrecadados, a estrutura foi reconstruída.

O novo deck manteve características semelhantes ao anterior, mas foi erguido em uma altura maior e recebeu reforços estruturais. Pedras foram colocadas na base para reduzir o impacto das ondas em caso de novos episódios de inundação.

Mesmo com as melhorias, o receio permanece.

— A gente sempre fica com medo. Em 2024 foram poucas horas de vento sul e aconteceu toda aquela destruição — afirma.

Referência gastronômica na comunidade

Hoje, o Cantinho da Gi voltou a receber clientes de diferentes partes do país.

Além de moradores da região, o restaurante já recebeu visitantes de vários Estados, além de turistas da França e da Alemanha. Muitos chegaram por curiosidade para conhecer o local reconstruído após a enchente. Outros descobriram o espaço por indicação de amigos ou pelas redes sociais — e acabaram voltando.

Risoto de camarão com abacaxi está entre os pratos mais pedidos do Cantinho da Gi e se tornou uma das marcas do restaurante na Colônia Z3. Felipe Valduga / Agência RBS

Durante o verão, o movimento costuma lotar as mesas. Em um dos dias de maior procura, segundo a proprietária, quase 400 pessoas foram atendidas.

O cardápio tem como base peixes e camarões adquiridos de pescadores da própria comunidade, reforçando a ligação do restaurante com a atividade que sustenta a Colônia Z3 há gerações.

Enquanto observa os clientes ocuparem novamente o deck voltado para a Lagoa dos Patos, Gisele admite que ainda enfrenta dificuldades financeiras decorrentes das enchentes. Mas a sensação hoje é diferente daquela encontrada ao voltar para a Z3 em 2024.

— Hoje eu vejo tudo no lugar de novo. Melhor do que antes. Isso me dá tranquilidade e esperança para continuar — diz.



