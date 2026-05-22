Antes de Leão XIV outro papa fez visita histórica na fronteira 

São João Paulo II durante passagem por Porto Alegre em 1980, quase dez anos antes da histórica visita à cidade uruguaia de Melo, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Antônio Carlos Mafalda / Agencia RBS

A possibilidade de uma visita do papa Leão XIV ao Uruguai, prevista para novembro, reacendeu lembranças de um episódio histórico vivido na fronteira entre o país vizinho e o Rio Grande do Sul. Em 1988, São João Paulo II esteve em Melo, cidade uruguaia que faz fronteira com Aceguá, em uma passagem que mobilizou moradores, gerou expectativa econômica e acabaria eternizada na literatura e no cinema.

Segundo veículos de imprensa do Uruguai, Leão XIV deverá visitar Montevidéu e Florida. Uma terceira cidade ainda está sendo definida. Entre as possibilidades analisadas pela Igreja Católica uruguaia estão Rivera, na fronteira com Santana do Livramento, e Paysandú, próxima da Argentina.

A notícia trouxe de volta a memória da visita de São João Paulo II ao interior uruguaio, há quase quatro décadas. Na época, Melo viveu dias de intensa movimentação diante da expectativa de receber milhares de visitantes durante a passagem do Pontífice.

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A cidade se preparou para um evento considerado histórico. Moradores investiram em churrascos, produtos caseiros, bandeiras e vendas improvisadas acreditando que a multidão que acompanharia o Papa transformaria a economia local, ainda que por poucos dias.

Mas a realidade acabou sendo diferente.

“O Dia em que o Papa foi a Melo”, de Aldyr Garcia Schlee, transformou a visita de São João Paulo II à fronteira uruguaia em literatura marcada por memória, frustração e esperança.

A visita virou livro

O episódio inspirou o escritor jaguarense Aldyr Garcia Schlee, que transformou a experiência vivida na fronteira no livro O Dia em que o Papa foi a Melo, publicado pela Mercado Aberto. A obra reúne contos ambientados na fronteira entre Brasil e Uruguai e tem como pano de fundo justamente a passagem de São João Paulo II pela cidade uruguaia.

Com humor, crítica social e olhar profundamente ligado ao universo fronteiriço, Aldyr descreve o clima que tomou conta de Melo antes da chegada do Papa e o sentimento de esperança espalhado entre os moradores mais pobres.

"Foi uma pena, porque Melo era uma festa, antes da chegada do Papa", escreveu o autor.

O livro retrata a expectativa coletiva criada em torno da visita papal e a frustração posterior de quem apostou tudo naquele acontecimento.

"Era o júbilo dos deserdados, o regozijo dos esquecidos despertados repentinamente para um momento de confiança", descreve Aldyr em um dos trechos da obra.

Em outro momento, o escritor resume o sentimento deixado após a rápida passagem do Pontífice:

"Quando se viu, o que se queria que acontecesse, o que tinha que acontecer, o que era certo que ia acontecer, não aconteceu."

No conto Milagre, presente no livro, Aldyr mistura religiosidade popular, pobreza e realismo fantástico ao narrar a história da personagem Negra Martiana, que encontra duas galinhas e um galo dentro da cozinha justamente no dia da visita do Papa.

A obra se tornou uma das referências literárias mais conhecidas sobre a vida na fronteira sul.

Lançado em 2007, o filme “O Banheiro do Papa” levou para o cinema a história dos moradores de Melo que apostaram na visita papal como oportunidade de mudar de vida. O2 Filmes / Divulgação

Do livro para o cinema

Quase 20 anos depois, a história da visita papal à fronteira uruguaia ganhou projeção internacional com o filme O Banheiro do Papa, lançado em 2007.

Dirigido por César Charlone e Enrique Fernández, o longa foi filmado em Melo e utilizou moradores da própria cidade como parte do elenco, numa tentativa de aproximar o filme da realidade local.

A trama acompanha Beto, um morador da fronteira que acredita que a visita do Papa será sua grande chance de melhorar de vida. Para isso, decide construir um banheiro para cobrar das milhares de pessoas que, supostamente, passariam por Melo durante o evento religioso.

A produção teve repercussão internacional e também transformou a vida de alguns habitantes da cidade. Uma das moradoras escolhidas para atuar foi Virginia Ruiz, então com 13 anos, selecionada após participar de testes de elenco. No filme, ela interpreta Sílvia, filha do protagonista, uma adolescente que sonha em sair de Melo para estudar jornalismo.

Charlone afirmou, na época do lançamento, que o longa utilizou apenas cinco atores profissionais. O restante do elenco era formado por moradores da região.

— Bastou que eles aparecessem e falassem algumas frases para entendermos que eram as pessoas certas — afirmou o diretor em entrevistas na época.

Memória viva na fronteira

Décadas depois, a passagem de São João Paulo II por Melo continua sendo lembrada como um dos episódios mais marcantes da história recente da cidade uruguaia próxima ao Rio Grande do Sul. Canonizado em 2014 pelo papa Francisco, o Pontífice polonês também teve passagem marcante pelo território gaúcho durante suas viagens à América do Sul.