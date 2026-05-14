Academia Pelotense de Letras abre edital para novos integrantes em 2026

A Academia Pelotense de Letras (APeIL) abriu edital para o ingresso de novos integrantes em 2026. Estão disponíveis duas vagas, referentes às cadeiras 16 e 28, que têm como patronos Antônio Gonçalves Chaves e Antônio Joaquim Dias.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, por e-mail, conforme edital assinado pelo presidente da instituição, Moacir Cardoso Elias.
Podem participar autores com produção literária em diferentes gêneros, como história, ficção, crônica, literatura científica, didática, conto, poesia e outras formas de escrita ligadas às letras e à comunicação. Os interessados devem encaminhar uma lista da produção literária, além de pelo menos um exemplar digital das obras.
Como funciona a candidatura
No caso de candidatura feita pelo próprio autor, é necessário apresentar uma justificativa explicando as razões para pleitear o ingresso na Academia.
Já nas indicações feitas por acadêmicos ou literatos, o candidato deve enviar uma declaração confirmando que aceita concorrer à vaga.
Também é obrigatório anexar uma declaração de comprometimento com participação ativa nas atividades da entidade, além da confirmação de que conhece o Estatuto da Academia.
As candidaturas serão analisadas por uma Comissão de Mérito, responsável pela emissão de parecer antes da votação final dos acadêmicos em reunião convocada especialmente para a escolha dos novos integrantes.
Os candidatos eleitos serão comunicados oficialmente por ofício, e a cerimônia de posse será organizada posteriormente pela diretoria.
Instituição atua desde 1999 em Pelotas
Fundada em 1999, a Academia Pelotense de Letras atua na promoção da literatura e da cultura regional. Com sede no Parque Dom Antônio Zattera, a instituição realiza palestras, lançamentos de livros e eventos voltados ao incentivo da produção literária.
Além da preservação cultural, a entidade também funciona como espaço de encontro entre escritores, pesquisadores e pessoas ligadas às artes e à literatura.