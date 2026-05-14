Academia Pelotense de Letras abre edital para novos integrantes em 2026

Academia Pelotense de Letras recebe inscrições para duas cadeiras até o fim de julho. Igor Islabão / Agência RBS

A Academia Pelotense de Letras (APeIL) abriu edital para o ingresso de novos integrantes em 2026. Estão disponíveis duas vagas, referentes às cadeiras 16 e 28, que têm como patronos Antônio Gonçalves Chaves e Antônio Joaquim Dias.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, por e-mail, conforme edital assinado pelo presidente da instituição, Moacir Cardoso Elias.

Podem participar autores com produção literária em diferentes gêneros, como história, ficção, crônica, literatura científica, didática, conto, poesia e outras formas de escrita ligadas às letras e à comunicação. Os interessados devem encaminhar uma lista da produção literária, além de pelo menos um exemplar digital das obras.

Como funciona a candidatura

No caso de candidatura feita pelo próprio autor, é necessário apresentar uma justificativa explicando as razões para pleitear o ingresso na Academia.

Já nas indicações feitas por acadêmicos ou literatos, o candidato deve enviar uma declaração confirmando que aceita concorrer à vaga.

Também é obrigatório anexar uma declaração de comprometimento com participação ativa nas atividades da entidade, além da confirmação de que conhece o Estatuto da Academia.

As candidaturas serão analisadas por uma Comissão de Mérito, responsável pela emissão de parecer antes da votação final dos acadêmicos em reunião convocada especialmente para a escolha dos novos integrantes.

Os candidatos eleitos serão comunicados oficialmente por ofício, e a cerimônia de posse será organizada posteriormente pela diretoria.

Instituição atua desde 1999 em Pelotas

Fundada em 1999, a Academia Pelotense de Letras atua na promoção da literatura e da cultura regional. Com sede no Parque Dom Antônio Zattera, a instituição realiza palestras, lançamentos de livros e eventos voltados ao incentivo da produção literária.