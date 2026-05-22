A lancheria da Cohab que faz clientes atravessarem Pelotas por um xis

Ler resumo

A movimentação de carros na esquina da Cohab 2, na zona norte de Pelotas, costuma começar cedo nas noites de funcionamento do Ronaldo Lanches. Há clientes que atravessam a cidade — e até vêm de municípios vizinhos — para experimentar combinações pouco comuns no universo dos xis e baurus, como lombo com geleia de morango, molho branco, quatro queijos, camarão e versões gigantes que chegam à mesa servindo até quatro pessoas.

O mais famoso deles talvez seja o Soberano, lanche que leva hambúrguer, queijo, bacon, cebola, batata frita e diferentes molhos em uma combinação que ajudou a transformar a lancheria em referência entre os apaixonados por xis em Pelotas. Outro símbolo da casa é o Bauru 4 Queijos, que ganhou fama após aparecer em reportagem da RBS TV anos atrás e segue entre os mais pedidos até hoje.

Os preços variam conforme o tamanho e os ingredientes. Os lanches tradicionais partem de cerca de R$ 35, enquanto versões especiais e gigantes ultrapassam os R$ 100. O cardápio reúne aproximadamente 26 opções de lanches, entre receitas tradicionais e criações próprias desenvolvidas por Ronaldo ao longo de quase quatro décadas atrás da chapa.

A lancheria fica na rua Leopoldo Souza Soares, na Cohab 2, e há quase 40 anos funciona como ponto de encontro para moradores da região e clientes fiéis que chegam a esperar mais de uma hora por uma mesa em noites mais movimentadas.

À frente do negócio está Carlos Ronaldo Rosa, de 60 anos. Conhecido simplesmente como “Ronaldo da Cohab”, ele acompanha diariamente a produção dos lanches na chapa e na prensa. Em noites de maior movimento, segundo ele, a casa já chegou a vender cerca de 500 lanches.

— Isso aqui é a minha vida. Tem que dar certo sempre, porque eu quero que fique bom sempre — afirma.

Dos trailers à esquina mais conhecida da Cohab

Morador da Cohab desde a infância, Ronaldo começou a trabalhar cedo. Estudou até a quinta série, vendeu pastel em frente a uma fábrica, passou pelo Exército, teve uma serralheria e trabalhou vendendo frios para trailers e lancherias de Pelotas.

Foi justamente nesse contato diário com donos de trailers que percebeu uma oportunidade de negócio.

— Eu atendia os trailers. Aí fui gostando daquilo que eles estavam fazendo e pensei em fazer lanche em casa — recorda.

Na Cohab 2, o Ronaldo Lanches se transformou em ponto de encontro para clientes de diferentes bairros de Pelotas. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Antes do ponto atual, Ronaldo trabalhou durante anos em um trailer estacionado em frente a um colégio. Foram quase nove anos nesse formato até conseguir comprar a esquina onde a lancheria funciona até hoje.

Com o crescimento do movimento, adquiriu também o terreno ao lado e a casa dos fundos para ampliar a estrutura.

— Quando comecei, praticamente só tinha eu vendendo lanche aqui na região — lembra.

Mesmo com o aumento da concorrência ao longo dos anos, Ronaldo acredita que o diferencial continua sendo o preparo artesanal, a maionese caseira, a qualidade dos ingredientes e a presença dele na cozinha.

— Eu sou praticamente o único dono que trabalha na chapa até hoje — relata.

O tamanho dos lanches ajudou a criar a fama

Além da variedade, o tamanho dos lanches também ajudou a consolidar a fama do Ronaldo Lanches em Pelotas.

Entre os destaques do cardápio está o Bauru Gigante, versão criada para dividir entre amigos e famílias. O lanche serve até quatro pessoas e virou uma espécie de desafio para grupos que frequentam a casa.

Outro diferencial são as combinações consideradas incomuns até mesmo para o padrão das lancherias da cidade, conhecidas historicamente pela criatividade nos cardápios.

Há opções com camarão, molho branco, frutas e misturas que Ronaldo começou a criar ainda nos primeiros anos da lancheria.

— Eu fui criando um lanche e depois não conseguia mais tirar do cardápio.

O Legendário, por exemplo, leva molho branco e bacon fatiado. Já o Lombo Califórnia mistura carnes e frutas. Há ainda versões especiais de cachorro-quente no pão redondo e receitas desenvolvidas para clientes que buscavam “algo diferente”.

— O cliente chega aqui querendo uma coisa diferente. Então eu fui criando opções para agradar todo mundo — explica.

Família dentro da lancheria

A trajetória do Ronaldo Lanches foi construída em família: Regina, os filhos, o genro e agora o neto ajudam a manter a rotina da lancheria que virou referência em Pelotas. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

A trajetória da lancheria também ajudou a transformar a vida da família. A esposa, Regina Kabke Rosa, acompanha o negócio desde o início. No começo, ajudava diretamente na cozinha e no preparo da maionese. Hoje atua principalmente no atendimento e no caixa.

— Aqui dentro a gente é colega de trabalho.

Os filhos também participam da rotina do negócio. A filha, Larissa, formada em Engenharia de Produção, ajuda na organização e modernização dos processos da lancheria. Já o filho faz cursinho pré-vestibular com o objetivo de ingressar na faculdade de Medicina, mas continua acompanhando a rotina da família.

Para Ronaldo, ver os filhos alcançando formação universitária é uma das maiores conquistas da trajetória construída dentro da lancheria.

— O caminho está dado. Depois eles têm que tocar. É um negócio bom, mas tem que trabalhar.

Uma referência da Cohab

Carlos Ronaldo Rosa acompanha diariamente o preparo dos lanches na chapa e na prensa da lancheria. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Mesmo conhecido em diferentes regiões da cidade, Ronaldo nunca cogitou deixar a Cohab. Ele cita a relação próxima com os moradores, o espaço para estacionamento e a ligação afetiva com o bairro como motivos para continuar no mesmo endereço.

A presença da lancheria acabou se tornando parte da rotina da região.

— O dia em que eu não abro, a Cohab fica vazia.

Depois de quase 40 anos de trabalho praticamente diário, Ronaldo diz ter aberto mão de férias, finais de semana e momentos de lazer em nome da lancheria. Ainda assim, resume a trajetória com gratidão.

— Só tenho a agradecer tudo o que eu conquistei, os amigos que tenho e as pessoas que vêm aqui comer meu lanche.



