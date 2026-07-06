Semana festiva em Pelotas e pré-debut do Dunas

Semana festiva em Pelotas!

Sete de Abril volta após 16 anos de interdição. Douglas Dutra / Agencia RBS

O aniversário de Pelotas terá programação cultural intensa nessa semana! O ponto alto será a reabertura do Theatro Sete de Abril, amanhã, em cerimônia seguida do show de Vitor Ramil. O retorno do mais antigo teatro do Brasil ao cenário artístico de Pelotas, entusiasma todos aqueles que aguardavam a volta do tradicional teatro!

Le Petit Spa

Marcia Simch e Claudia Silveira movimentam o sobrado da Le Petit Spa. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A loja de Márcia Simch é daqueles locais em Pelotas onde se tem uma sala de aromas elegantes, e uma linha de bazar super charmosa nas salas principais do sobrado! Ainda no andar térreo, a sala da Trussardi, com seus lençóis, colchas e tudo de mais alinhado nos quesitos cama e banho! Na parte de cima, o espaço de moda de Claudia Silveira, com looks incríveis, e o escritório de arquitetura de Daniela Brod! Lá portanto, tem decor, moda e arquitetura!

Moda festa

Idilia Leonardo está com vestidos de festas muito elegantes para o Baile das Debutantes na sua loja Ônix. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Agosto é o mês das debutantes, e os preparativos para a noite de gala movimentam as Maisons de alta costura e as lojas especializadas em moda festa! A Loja Ônix, de Idilia Leonardo, é das boas referências e está com uma coleção de vestidos muito chiques para o baile das debutantes do Dunas Clube!

Looks curtos

O grupo de debutantes do Dunas Clube teve noite super charmosa na sexta. A festa de Pré-Debut iniciou com as meninas fazendo um tour pela cidade, inclusive com parada no McDonald's antes de seguirem para o Dunas! Os micro vestidos usados pelas debutantes contrastou com os meninos, que se preocuparam em comparecer bem vestidos! Dos momentos mais animados para o grupo jovem. A pista bombou!