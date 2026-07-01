Reabertura do Sete, festa o Cassino e lançamento de livro

Tulha está de volta

O Tulha é daquelas casas que todos irão lembrar com muito carinho! Marcou época, e as memoráveis noites de domingo reuniam todo o pessoal conhecido! Pois bem, o Tulha, para a alegria de todos, está ressurgindo na General Osório, e será fiel a sua essência de valorizar a música ao vivo de qualidade! A inauguração será em 8 de julho!

Livro

Ana Mottin lança livro no Instituto Ling. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Dona Ana Mottin, esposa do Doca Mottin, leia-se Panvel, está lançando um novo livro no dia 17 de julho no Instituto Ling: Murmúrios da Terra. Neste romance histórico, Anna retratou a história da soja no Brasil contada através de uma narrativa familiar, acompanhando personagens por um período de 40 anos enquanto migravam do sul ao centro-oeste e, posteriormente, para o norte do país.

A obra tem embasamento histórico robusto e a produção levou cerca de cinco anos, contando com um longo período de pesquisa. Anna contou também com o apoio de jornalistas e especialistas, além de ter visitado lugares importantes para a história da soja, como a Quarta Colônia.

O evento de lançamento acontece no dia 17 de julho, das 17h às 20h, no Instituto Ling.

Reabertura

A notícia mais aguardada na área cultural era saber quando seria a reabertura do Theatro Sete de Abril. O prefeito Fernando Marroni confirma a data de 7 de julho, integrando a programação do aniversário de Pelotas! A tradicional casa de espetáculos, palco de tantas histórias marcantes, voltando a brilhar no cenário cultural da Princesa do Sul!

Clima da Copa do Mundo

Noah Sarkis Carvalho comemorou os 6 anos e reuniu os amiguinhos no Espaço Tertúlia, no Cassino! Brinquedos infláveis, animadores de festa infantil, uma linda mesa de doces de temática da Copa, tudo muito alegre e tendo as crianças curtindo a festa do Noah! Vovó Francine Dias Diaz, muito charmosa, era só felicidade, assim como Felipe, Pedro e Eduardo Diaz Carvalho! Ritta Martins fez o registro!