Os 90 anos de Fernando Ernesto Correa e a posse na Ambar

Não faltou emoção!

Uma história de vida tão cheia de bons momentos não poderia deixar de ser comemorada entre familiares e amigos queridos! O almoço que a bela Silvana Porto Corrêa preparou para festejar os 90 anos do marido, o prestigiado jornalista e advogado Fernando Ernesto Corrêa, reuniu nomes importantes da sociedade gaúcha, divididos entre as salas e a ampla sacada do apartamento do casal!

Bettina Becker organizou tudo com a sua categoria, e tanto a feijoada quanto a mesa de sobremesas levaram a assinatura do Chef Lúcio Gastronomia!

Emocionaram a todos as palavras dos filhos, e o caçula, Ramiro Porto Corrêa, fez um relato tão lindo da sua convivência com o pai, resultando em muitos aplausos!

O Grupo RBS prestou homenagem ao Fernando Ernesto, e as palavras de Nelson, Pedrinho, Beto e Jayme Sirotsky foram pautadas na grande amizade existente entre as famílias Corrêa e Sirotsky!

O querido patriarca, visivelmente emocionado, falou nos filhos, na RBS, e não escondeu o amor pela sua esposa, Silvana Porto Corrêa! Que prazer ter vivenciado tudo isso!

Arte

O escultor Leo Stockinger inaugura exposição no Museu de Arte do Paço Municipal. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A exposição de arte Depois de 1.000 Anos será aberta no próximo dia 1º de agosto (sábado), às 11h. No próximo mês, o escultor Leo Stockinger ocupará três salas expositivas do Museu de Arte do Paço, de Porto Alegre. Com a curadoria de Bernardo José de Souza, a terceira individual do porto-alegrense radicado há 20 anos em Sydney, na Austrália, apresentará sete obras de grande porte em madeira e aço, construídas manualmente por Leo nos últimos meses durante a temporada em que está na cidade.

Há mais de uma década, o artista concebeu em seus cadernos de estudos os desenhos de quase todas as esculturas que acabam de ganhar vida e medem de 2 a 3 metros de altura cada uma. O segundo andar do Paço Municipal será dividido em três atos. Na primeira sala, obras de grandes formatos e uma iluminação dramática conduzirão o espectador. O segundo ato apresenta mais duas esculturas. “A madeira agora resiste, esta tensionada em seu momento de simbiose com o aço”, complementa o artista.

Prestígio & Cultura

A posse da nova diretoria da Associação dos Amigos do Museu da Baronesa (Ambar), realizada na Bibliotheca Pública Pelotense, reuniu um seleto grupo de convidados e movimentou a cena cultural da cidade.

Entre brindes, reencontros e boas conversas, circularam nomes de destaque da cultura, do patrimônio e do jet set pelotense, prestigiando a presidente Maria da Graça Pinto Ferreira e sua diretoria.

A nova gestão chega com o propósito de fortalecer a Ambar e ampliar a captação de recursos para apoiar a retomada do Museu da Baronesa.