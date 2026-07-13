Jota Quest no Baile dos Longuinhos e o bday de Olga Halfen

Bday da artista

Olga Halfen transita por diversos grupos e tem recebido aos poucos as amigas para encontros em sua morada! Esse ano, a data foi especial, digna de ser comemorada com as amigas queridas! No último encontro, Olga preparou uma noite bem especial, com uma mesa saborosa, bolo e tudo que a data exigia! O encanto maior da tarde foi a menina Carmela, neta de Olga!

Inauguração

A empresária Helena Tamer, dinâmica e dona de uma força de trabalho, pois inaugurou a sua quinta loja na Princesa do Sul, abriu as portas da Kuklas, no Shopping Pelotas! O brinde organizado por Andrea Marini contou com as presenças de Lídia Tamer e o filho Nicolas, a arquiteta responsável pelo projeto da loja, Liana Delamare, Vanessa Schramm Carvalho e Isabela foram presenças destacadas no coquetel! A Kuklas do Shopping Pelotas vem para ampliar o mix de moda feminina!

Feijoada beneficente

Vera Signorini e Irani Ciria, do Grupo de Mãos Dadas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Grupo de Mãos Dadas prepara a sua tradicional feijoada beneficente, em 23 de agosto, na sede campestre do Country Club Cidade do Rio Grande. O talentoso pessoal da Confraria do clube assume as panelas para o almoço!

Jota Quest no Baile dos Longuinhos

A revelação foi feita pelo presidente Fabiano Zaffalon, na Festa do Rock do último sábado! A atração do Baile dos Longuinhos será a banda mineira Jota Quest, e os aplausos foram gerais! O brinde que antecedeu a Festa do Rock reuniu a atual diretoria e os patrocinadores, e todos muito empolgados com a confirmação de um show dessa grandeza para a tradicional festa montada junto à pérgula da exclusiva sociedade! Quanto a festa do Rock, a mulherada usou looks pretos, brilhos e entre tantas presenças marcantes uma referência para a primeira dama Yana Zaffalon, usando renda nas mangas, Helena Firpo Ferreira, vestido em renda com transparências!