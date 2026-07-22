Chá do Tomás, posse da Ambar e happy hour em Porto Alegre

Chá do Tomás

Victoria Bachettini, a talentosa curadora da exclusiva Aparatto, e o advogado Rodrigo Gonzalez vivem a emoção da chegada em breve do menino Tomás! E o tradicional chá com a família e amigas aconteceu no último fim de semana na Charqueada Santa Rita!

Victoria usou vestido em seda pintada a mão, ela é muito chique, na tarde em que estavam Paula Bachettini, Shirley Bachettini, Edilamar Gonzalez, Andréia Bachettini, Olga Halfen, Clarissa Rocha, Márcia Karam e a filha Rafaela e outras amigas que brindaram com Victoria.

A categoria do anfitrião

O colunista Vitor Raskin preparou um happy hour lindo para brindar o novo ciclo de Maria Esther Vianna Bordini, no seu elegante apartamento da Rua Cabral! O brinde que antecedeu ao jantar constou de damascos recheados, tâmaras com morangos, queijos, amoras, pastas e pães montados com o maior bom gosto pela equipe do Buffet Ana Behar, responsável pelo irretocável serviço do encontro!

No ambiente da sala de jantar estavam os pratos quentes, saladas e acompanhamentos, tudo maravilhoso! Para complementar o serviço, uma mesa de doces de tirar o fôlego, Rei Alberto, doce de nozes e fios de ovos de Bagé, pudim de amêndoas, musse de chocolate, cannoli de doce de leite! A homenageada estava radiante e agradeceu ao amigo pela linda noite! Goia Cairoli, Adriana Chaves Barcellos, Silvana Porto Corrêa, Soraia Born, Rosana Feijó, Lou Michel, Maria Cecília Sperb, Mariana Bertolucci, Valesca Tartarotti participaram da noite.

Boa gastronomia e música de qualidade

Guilherme Parobé é um dos proprietários do Casa Barra Resto Bar, no Cassino. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Casa Barra Resto Bar, na praia do Cassino, é dos locais mais charmosos para quem passa os finais de semana no mar! Gastronomia excelente e a marca da casa, sempre acolher os melhores músicos da nossa região! Nesse sábado o Casa Barra está de volta, trazendo muitas novidades para a sua fiel clientela!

Ambar empossa nova diretoria

Hoje à tarde, no Salão Nobre da Bibliotheca Pública Pelotense, a posse de Maria da Graça Pinto Ferreira como nova presidente da Associação dos Amigos do Museu da Baronesa (Ambar), tendo como vice presidente, Beth Zerwes.