Centenário do Centronave, chá das debutantes e projeto arquitetônico

Projeto primoroso
A arquiteta Petra Goetzke está muito entusiasmada com a repercussão de uma residência que levará a sua assinatura no Condomínio Isla! O projeto é considerado desafiador pela arquitetura exuberante!
Almoço de aniversário
Jacqueline e Franco Pallamolla reuniram os amigos mais próximos para um churrasco em comemoração do novo ciclo do empresário! Leo Gomes acompanhou o anfitrião no preparo das carnes, enquanto a Jacqueline cuidou dos acompanhamentos! Só gente querida, boas risadas num domingo festivo na morada dos Pallamolla!
Chá da Liga
No chá em que a Liga Feminina de Combate ao Câncer reunirá as debutantes de 2026, será anunciado o nome de Isabela Schramm Carvalho como a nova Glamour Girl Pelotas! A presidente Helena Hellwig Coelho já organiza o evento junto as demais integrantes da sua diretoria!
Centenário
Os 100 anos do Centronave foram devidamente comemorados numa noite organizada com a expertise de Milene Sahagoff e decor da Floricultura Cheiro de Mato. O coquetel ficou a cargo do Chef Patrick, dono do restaurante aconchego, especialista em frutos do mar, foi um sucesso.
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.