Arquitetura e casamento em Itapema em destaque

Casamento em Itapema

Os noivos Antonella Marques e Lucas Cadognotto. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Noris Silva Marques e João Donizetti Ferreira Neves convidam para o casamento de Antonella e Lucas Cadognotto, em 17 de outubro, no Indaiá Eventos, em Itapena! Ana Lucia e Cláudio Muhlenberg, Regina Marques estarão na praia catarinense para abraçar os noivos!

Casa Cor RS

Liana Delamare é a arquiteta de Pelotas que assina o espaço Living do Jornalista, na Casa Cor RS. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Os ambientes assinados pelos arquitetos que participam da Casa Cor RS já estão finalizados e serão apresentados no dia 10, em coquetel para a imprensa e convidados! A arquiteta pelotense Liana Delamare estará nos homenageando no ambiente intitulado Living do Jornalista!

Talk com Newton Lima

Monica Hillal reúne os arquitetos para o talk com Newton Lima. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Monica Hillal vai ultimando os preparativos para o charmoso evento de 5 de agosto, que terá como atração principal a vinda do designer de interiores Newton Lima. Abordará no seu talk as novidades em cores de tintas, numa noite especial organizada pela Casa Brasil Tintas e Sherwin Williams!

Brinde

Daniela Brod recebe nesta quinta em seu ambiente da Mostra Jeito de Viver. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O ambiente da arquiteta Daniela Brod na Mostra Jeito de Viver é dos mais elogiados! E nesta quinta, Daniela irá reunir parceiros e amigos para brindar a participação da arquiteta na mostra da Essenza Casa e Jardim Pelotas!

Feijoada de Calcutá

Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes organiza a Feijoada de Calcutá. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes já está envolvida com a organização da live beneficente da Feijoada de Calcutá, em 23 de agosto! Atrações artísticas, sorteio de tortas doces e muito espírito de ajuda ao próximo! Vamos participar!