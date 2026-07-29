Arquitetura e casamento em Itapema em destaque

Casamento em Itapema
Noris Silva Marques e João Donizetti Ferreira Neves convidam para o casamento de Antonella e Lucas Cadognotto, em 17 de outubro, no Indaiá Eventos, em Itapena! Ana Lucia e Cláudio Muhlenberg, Regina Marques estarão na praia catarinense para abraçar os noivos!
Casa Cor RS
Os ambientes assinados pelos arquitetos que participam da Casa Cor RS já estão finalizados e serão apresentados no dia 10, em coquetel para a imprensa e convidados! A arquiteta pelotense Liana Delamare estará nos homenageando no ambiente intitulado Living do Jornalista!
Talk com Newton Lima
Monica Hillal vai ultimando os preparativos para o charmoso evento de 5 de agosto, que terá como atração principal a vinda do designer de interiores Newton Lima. Abordará no seu talk as novidades em cores de tintas, numa noite especial organizada pela Casa Brasil Tintas e Sherwin Williams!
Brinde
O ambiente da arquiteta Daniela Brod na Mostra Jeito de Viver é dos mais elogiados! E nesta quinta, Daniela irá reunir parceiros e amigos para brindar a participação da arquiteta na mostra da Essenza Casa e Jardim Pelotas!
Feijoada de Calcutá
Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes já está envolvida com a organização da live beneficente da Feijoada de Calcutá, em 23 de agosto! Atrações artísticas, sorteio de tortas doces e muito espírito de ajuda ao próximo! Vamos participar!
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.