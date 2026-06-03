Pub do Dunas para o Dia dos Namorados e tarde elegante

Amigas do HU

Uma das entidades mais prestigiadas de Rio Grande é as Amigas do Hospital Universitário da FURG. Presidida por Liana Spotorno, os preparativos agora sao em torno da festa de Queijos e Vinhos, em 20 de junho, na Sociedade Amigos do Cassino! A atração da noite será a banda Jukebox, de Pelotas, seguramente das melhores bandas da metade sul!

No Dunas

Yana e Fabiano Zaffalon, casal presidente do Dunas Clube. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A diretoria do Dunas Clube não deixará passar em branco a data dos Namorados! E no dia 12 terá o Pub do Dunas, com comidinhas do Gabi, boa música e muita gente conhecida! Yana Zaffalon, Fabiana Saint Pastous Lemos e Rita Andrade estão a frente dos preparativos!

Rooftop Vanguarda

A data mais romântica do ano será comemorada em dois horários no Rooftop Vanguarda! Menu especial do chef Emil, música e outras bossas para atrair os namorados!

Tarde elegante

Myrian Bastos dos Santos recebeu cada um dos seus convidados, fez fotos com todos, e era só felicidade e emoção na comemoração dos 90 anos, na tarde de domingo, no Dunas Clube! Os filhos Luiz Eduardo e Carlos Eduardo, acompanhado das esposas Claudia e Dulce, prepararam tudo bem ao estilo de Myrian, uma das damas mais admiradas na sociedade pelotense! O chá das 5 teve serviço irretocável de Irene Assumpção Vianna, decor de Ivan Medeiros e organização da Celebrando Eventos!