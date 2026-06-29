Pré debut no Dunas e assado no Madre Mia 

Assado com o chef
Madre Mia completou 14 anos de sucesso na gastronomia pelotense! Jorge Curi, Anita Klug, Raul Garre e Rodrigo Elst reuniram os filhos e amigos mais próximos para um almoço no espaço de jardim do restaurante da rua Santa Cruz! O chef Jorginho Curi acompanhou a equipe da casa no assado das carnes! Márcia e Mauro Curi vieram de Rio Grande para abraçar o filho!
Primeiro ano
Carla Milano Sória vai brindar o primeiro ano de Carla Moda Feminina no endereço da rua Dom Bosco! A função será dia 2 de julho e terá a parceria com Sandra Joias, da querida Sandra Saggiomo! Os lançamentos de inverno em moda feminina e joias para a mulherada chique de Rio Grande.
Arte
Maria Esther Bordini e a cunhada Maria Izabel Bordini vão reunir os nomes femininos de Bagé para brindar o novo ciclo, num almoço animado, em 18 de julho! A querida aniversariante retornou da temporada em Sant Barths e Palm Beach!
Pré Debut
O grupo de debutantes do Dunas Clube está na maior expectativa para um dos momentos mais aguardados pelo grupo jovem. É a festa do Pré Debut, a balada de 3 de julho, com animação do bageense Chico Collares, Amancio Jorge e Dj Ornel! As gatinhas só pensam nos looks para a noite de danças!
Mostra Essenza Casa e Jardim
Os ambientes assinados pelos arquitetos que participam da Mostra da Essenza Casa e Jardim Pelotas já estão na reta final das montagens, e o evento deve ser inaugurado na segunda quinzena de julho! Vem aí uma nova loja, totalmente repaginada, e nós diversos ambientes, o que se verá é uma aula de tendências e de tudo que se faz nesse universo de arquitetura, decoração e paisagismo!
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.