Pré debut no Dunas e assado no Madre Mia 

Assado com o chef

Madre Mia completou 14 anos de sucesso na gastronomia pelotense! Jorge Curi, Anita Klug, Raul Garre e Rodrigo Elst reuniram os filhos e amigos mais próximos para um almoço no espaço de jardim do restaurante da rua Santa Cruz! O chef Jorginho Curi acompanhou a equipe da casa no assado das carnes! Márcia e Mauro Curi vieram de Rio Grande para abraçar o filho!

Primeiro ano

Carla Milano Sória e Sandra Saggiomo preparam a tarde de moda e joias em Rio Grande. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Carla Milano Sória vai brindar o primeiro ano de Carla Moda Feminina no endereço da rua Dom Bosco! A função será dia 2 de julho e terá a parceria com Sandra Joias, da querida Sandra Saggiomo! Os lançamentos de inverno em moda feminina e joias para a mulherada chique de Rio Grande.

Arte

Adrian Bojko, artista argentino inaugura exposição no Ágape Espaço de Arte. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Maria Esther Bordini e a cunhada Maria Izabel Bordini vão reunir os nomes femininos de Bagé para brindar o novo ciclo, num almoço animado, em 18 de julho! A querida aniversariante retornou da temporada em Sant Barths e Palm Beach!

Pré Debut

Chico Collares vem de Bagé para a festa de Pré Debut, no Dunas Clube. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O grupo de debutantes do Dunas Clube está na maior expectativa para um dos momentos mais aguardados pelo grupo jovem. É a festa do Pré Debut, a balada de 3 de julho, com animação do bageense Chico Collares, Amancio Jorge e Dj Ornel! As gatinhas só pensam nos looks para a noite de danças!

Mostra Essenza Casa e Jardim

Telmo Souza e André Strauch, proprietários da Essenza Casa e Jardim Pelotas e Porto Alegre. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Os ambientes assinados pelos arquitetos que participam da Mostra da Essenza Casa e Jardim Pelotas já estão na reta final das montagens, e o evento deve ser inaugurado na segunda quinzena de julho! Vem aí uma nova loja, totalmente repaginada, e nós diversos ambientes, o que se verá é uma aula de tendências e de tudo que se faz nesse universo de arquitetura, decoração e paisagismo!