Lançamento no rooftop, reconhecimento em Poa e talk com o arquiteto

Reconhecimento

Daniel Jaeger Gonçalves da Silva recebe o título de Cidadão Porto-alegrense em cerimônia na Capital Gaúcha. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O produtor rural Daniel Jaeger Gonçalves da Silva recebeu merecidamente o título de Cidadão Porto-alegrense, em reconhecimento ao incansável trabalho no período das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Vera Lúcia e Clóvis Gonçalves da Silva e Patrícia Coradini, pais e esposa do homenageado, estiveram na capital do Estado para prestigiar a cerimônia.

90 anos

Laís Salengue terá almoço em família para comemorar os 90 anos. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A arquiteta Laís Salengue terá almoço em família para brindar os seus 90 anos, no próximo sábado em Porto Alegre. Os filhos Leda, Magda e Fernando são só felicidade com a data e preparam a comemoração!

Autógrafos

O lançamento do livro Interiores de Arquitetura, que está apresentando um projeto de Simone Pons, arquiteta conhecida em toda a metade sul, resultou numa sessão de autógrafos muito prestigiada no Rooftop Vanguarda! Clientes e amigos de Simone marcaram presença no charmoso fim de tarde, no Parque Una.

Talk com o designer

Samuca Gerber, designer boa pinta, criativo residente da Salva Mobiliário, esteve em Pelotas para um talk na loja da Salva, atendendo convite de Cibele e Antônio Carlos Garcia! O CEO da Salva, Thiago Enzveiler, prestigiou a noite em que estavam nomes importantes da arquitetura local! A temática da vergamota foi a escolhida por Manuela, da Satolep, que montou a mesa super saborosa, e os drinks, igualmente a base de vergamota, preparado pela equipe da Company Drinks!