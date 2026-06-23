Lançamento de livro infantil e joias na Casa Magnólia

Joias elegantes

As joias da Sauer nesta terça na Casa Magnólia. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Casa Magnólia recebe a marca carioca de joias Sauer, num dia especial nos ambientes elegantes da loja de Fabiana Saint Pastous Lemos! Das 11h às 19h, o grupo de mulheres será recebido com saborosa mesa de Irene Assumpção Vianna, mesa de doces e flores de Gabriela Leiria.

Livro infantil

Marlise Florio Real e a neta Maria Eduarda Real Loyola lançaram o livro infantil Minha Vida é um Conto de Fadas, em tarde super movimentada no Spot JK, no último sábado! Lara e Guilherme Loyola e Vanderlei Real foram muito cumprimentados pelos amigos! Daniela Sarkis Reis e Ana Carolina Xavier, nomes à frente do Spot JK, Márcia e Fabinho Terra Leite, Alice e Raul Real, Raquel e Márcio Avilla, Fernanda Reis e Paulo Roberto Centeno, Gabriela Seidel, Adriane Manta, Ana Luiza Reis e muitas outras presenças conhecidas!

Almoço para a arquiteta

Laís Salengue estava esplêndida no almoço em que Magda e Nelson Meinhardt prepararam para comemorar a nova idade da querida matriarca! Os filhos Rejane, Magda e Fernando, netos e demais familiares brindaram a data! Bebeth e Rubens Silveira, Simone e Ronaldo Silveira foram a capital do estado para abraçar a tia!

Almoço no Rooftop Vanguarda

Adriana e Mark Woodward vieram comemorar o aniver dele, e escolheram o Rooftop Vanguarda para o almoço em que também estavam Heidi Franco Barros e Guy Barros Barcellos. Por la, numa das mesas, Doris Castilho, sempre bonita! A advogada Cristina Zanetti Horta ocupava uma mesa acompanhada do marido e das filhas! Margarida e Mauro Umpierre dividiam a mesa com Luciana Ribeiro Dias e Fernando Dias.