Glamour Girl, feijoada em Bagé e joias em Pelotas

Tarde elegante
Fabiana Jardim Saint Pastous Lemos preparou a sua Casa Magnólia com o seu bom gosto de sempre, e a loja estava linda para receber as joias da Sauer, uma das marcas mais desejadas do Brasil! Vitor Raskin veio com a talentosa equipe e o grupo feminino conhecido era só elogios para a nova coleção!
Glamour Girl
Helena Hellwig Coelho, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Pelotas, pretende reeditar a escolha da Glamour Girl Pelotas! E a ideia é que o tradicional concurso retome o brilho das edições passadas! Quem será a Glamour Girl Pelotas 2026?
Feijoada em Bagé
Maria Esther Bordini e a cunhada Maria Izabel Bordini vão reunir os nomes femininos de Bagé para brindar o novo ciclo, num almoço animado, em 18 de julho! A querida aniversariante retornou da temporada em Sant Barths e Palm Beach!
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.