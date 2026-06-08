Encontro com debutantes, homenagem e doces portugueses no Cassino

Arrastando multidões

Luan Santana é daqueles artistas que se mantém em alto nível ao longo da sua carreira! Na apresentação de sábado no Beira-Rio, o que se viu foi um público apaixonado pelo cantor, que atingiu o estrelato com a canção "Meteoro". Lindo de se ver!

Doçaria portuguesa

Nubia Santos reinaugurou a Janjão Doces na Praia do Cassino. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Nubia Santos e o filho Frederico reabriram a Janjão Doces, no tradicional endereço da Avenida Lisboa, no Cassino! A loja foi toda reformulada e ficou uma beleza! O balcão com a variedade de doces é fruto de receitas familiares passadas de mãe para filho! Vale a dica para quem for ao balneário rio-grandino!

Merecida homenagem

Dóris e Rui Spohr o estilista gaúcho é o homenageado no jantar de 17 de junho. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O desfile que reúne os principais nomes da alta costura gaúcha, promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Porto Alegre, está marcado para 17 de junho! O homenageado deste ano é o inesquecível Rui Spohr, um dos ícones da moda sob medida no Brasil! Natural de Novo Hamburgo, Rui introduziu a escola francesa na sua alta-costura e vestiu as damas mais importantes do Sul!

Encontro com as debutantes

A Campanha do Bouquet do Amor completa 45 anos em 2026! A benemérita Maria Eulalie Fernandes, idealizadora da Campanha, reuniu parte das debutantes do Dunas para um encontro em sua morada para colocar as meninas a par da importância da participação na campanha, que agasalha milhares de pessoas carentes de nosso município! A primeira dama Yana Zaffalon, do Dunas Clube, acompanhou o encontro junto a grande líder Maria Eulalie!

Data dos Namorados

A semana inicia com os preparativos finais dos proprietários de restaurantes, que estão em período de testes para a comemoração do dia dos Namorados, na próxima sexta-feira! No Dunas Clube, um pub para marcar a data, com pratos do chef Gabi e boa música. E no Cassino, os brindes serão na SAC e no Carmela!

Copa do Mundo

Nesta quinta- feira acontece a cerimônia de abertura da maior de todas as Copas do Mundo! As partidas das seleções brasileiras serão transmitidas do telão colocado no Pátio Jacques Georges! Arthur Halal, que se divide entre a política e as empresas da família, está a frente da organização do novo espaço de gastronomia e lazer do centro de Pelotas.