Bday do Fabrício, queijos e vinhos no Centro Português e bem-estar feminino 

Bday do Fabrício

Fabrício Coelho é um dos chefs mais estimados em Pelotas, e a sua Bodega da XV é uma das boas referências da gastronomia pelotense! Acompanhado da charmosa Claudia Lisboa Silveira, o querido amigo brindou o novo ciclo, numa noite de deliciosas comidinhas e bons vinhos no restaurante da XV de Novembro! Adriane Metidieri, Márcia Lawson, Duda Duarte da Silva, Dani Brod, Liana Delamare, Letícia Burlamaqui entre as presenças!

Queijos e Vinhos

Vinicius Moraes da Silva recebe os associados e convidados para a festa de Queijos e Vinhos do Centro Português de Rio Grande. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Vinicius Moraes da Silva recebe os associados e convidados para a festa de Queijos e Vinhos do Centro Português de Rio Grande.

Bem-estar feminino

As médicas Bruna Lopes e Alessandra Jacottet reuniram um grupo de pacientes para uma manhã muito charmosa no Rooftop Vanguarda! Muito talentosas, Bruna e Alessandra prepararam uma conversa leve e esclarecedora abordando a ginecologia e a dermatologia! A dupla foi muito elogiada pelas mulheres que prestigiaram o evento!