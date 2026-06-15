Aniversário em Jaguarão, almoço de Deolinda Dourado e talk na S.C.A.

Em Jaguarão

A empresária Adriana Vidales brindou o novo ciclo num encontro super charmoso no Mario Café, espaço gastronômico do Mario Free Shop. A temática da Copa do Mundo foi a escolhida por Adriana, e a decor alusiva a estreia do Brasil, mereceu todos os elogios dos amigos! Suelma Vieira e a filha Marcelle se deslocaram a Jaguarão para abraçar a aniversariante!

Almoço em família

Deolinda Helena Coelho Dourado recebeu com Abel Abreu Dourado para assado gaúcho em comemoração pelo aniver dela, na morada da rua 15 de Novembro. Os filhos Mabel, Abelzinho e Neca auxiliaram a mãe no almoço típico gaúcho! Foi festa o dia inteiro, e antes do jogo do Brasil, teve torta fria preparada pela Mabel, docinhos de Pelotas, ambrósia, fios de ovos, bolo de chocolate e de abacaxi, este oferecido pela nora Josi! João Ruben Almeida e Vladimir Requião também foram abraçar a sogra, que foi muito festejada pelos netos!

Bate-papo com o arquiteto

O arquiteto Paulo Cardoso, criativo da S.C.A., esteve em Pelotas a convite de Cibele e Antônio Carlos Garcia, para um interessante talk em que Paulo falou sobre design, emoção, e de tudo que viu na última feira de Milão! Na assistência, nomes conhecidos das áreas de arquitetura e decoração! O serviço de brunch, de Manoela Siewert, da Satolep, esteve irretocável!