90 anos da Casa da Criança São Francisco de Paula, 80 anos de Greice Brod e jantar em Punta

Manhã na S.C.A.

Cibele e Antônio Carlos Garcia reúnem arquitetos amanhã para talk na loja da S.C.A. em Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Cibele e Antônio Carlos Garcia recebem na manhã desta quinta-feira para talk com Paulo Cardoso, Criativo da S.C.A., sobre design, emoção e os detalhes que transformam ambientes em experiências memoráveis!

Arte

Stela Castilho Terra expõe na Galeria de Arte da Academia Fit2K. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A última coleção de trabalhos da artista Stela Castilho Terra poderá ser vista a partir de amanhã na galeria de arte da academia Fit2K! Dedé Alam e toda a galera da academia irá prestigiar a abertura da exposição!

Missa Festiva

Silvia Olivo, Marta Coelho e Elena Engers, nomes atuantes da Casa da Criança São Francisco de Paula. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Casa da Criança São Francisco de Paula completa 90 anos de fundação e terá missa festiva nessa quinta-feira na capela da sede da tradicional entidade! Após a missa terá um brinde e será servida a Torta Vienense, preparada por Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes.

Em Punta

Maria Esther e Pedrinho Bordini, acompanhados das filhas Martina e Costanza, reuniram amigos na parrilla do prédio onde residem, em Punta del Este, para noite de drinques e cortes especiais! Valeska e Paulo Camargo, Martha e Danilo Andrade Maia, Helena Salles e Rafael Alcalde, Cássia Medeiros e Luiz Fernando Medeiros, Tao Ribeiro Dias e Renan Dalasta entre os convidados! Vitor Raskin, que passou o feriado na praia uruguaia, participou da noite na Parada 5 da Mansa!

Almoço

Greice Brod estava radiante na comemoração dos seus 80 anos, no La Indomable, que foi ambientado com flores e outras escolhas da própria aniversariante! Familiares e amigos brindaram a data, num dia cheio de emoção!