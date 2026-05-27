Temporada na Europa e sabor lusitano em Pelotas

Temporada na Europa

Leonardo Leão está retornando da temporada pelo velho mundo. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Leonardo Leão esteve durante quatro meses na Europa, em uma temporada de imersão em que visitou 11 países e vivenciou diferentes culturas, gastronomias, artes e estilos de vida. Retorna ao Brasil com novas inspirações, referências internacionais e um olhar renovado para os futuros eventos.

A partir de agora, Leonardo está com a agenda profissional oficialmente aberta para Pelotas e região.

Sábado charmoso

Alessandra Jaccotet e Bruna Lopes são as anfitriãs da manhã de sábado no Rooftop Vanguarda. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

No Rooftop Vanguarda, na manhã de sábado o talk será com uma dupla de profissionais muito especial! A ginecologista Bruna Lopes e a dermatologista Alessandra Jaccotet vão reunir convidadas para um bate-papo interessante sobre bem-estar feminino!

Elegância britânica

Neca Esbroglio é uma das convidadas de Vitor Raskin para os dois dias de Burberry em Porto Alegre. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Shopping Iguatemi cada vez mais aposta nas ações de mercado de luxo! Amanhã e sexta, Vitor Raskin, do Deuochic, convidando a mulherada chique para as duas tardes de Burberry, a marca inglesa que inventou o tecido gabardine e o trench coat , além de sua iconica estampa xadrez. A partir das 12h, no Lounge do Iguatemi.

Noite romântica

A data dos Namorados se aproxima e os restaurantes já preparam menu especial e ambientação a altura da data mais romântica do ano! Na Sociedade Amigos do Cassino terá um jantar dançante, no Restaurante Villa Siqueira, na sexta, 12 de junho!

Sabor lusitano

A sede campestre do Centro Português 1° de Dezembro estará repleta de nomes importantes da colônia portuguesa de Pelotas, em mais uma edição do Festival do Bacalhau! É sempre das festas mais aguardadas do ano! A noite de 13 de junho será animada pela Hawai.