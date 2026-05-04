Marcas suíças, festas e debutantes movimentam sociedade de Pelotas

Diomi e Vivoar

Manoela Maia vem quarta a Pelotas para o evento Diomi e Vivoar. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A marca suíça Diomi e a Vivoar, aterrissam em Pelotas para um dia cheio de charme, nesta quarta, na loja Ônix, de Idilia Leonardo! A coleção está um arraso, e os casacos em lã cashmere e golas em pele causam suspiros na mulherada chique! Manoela Maia Nahas vem de Porto Alegre para prestigiar o evento na Princesa do Sul!

Almoço no Cassino

Leda Nahuys Luhlier teve almoço em família para comemorar o novo ciclo, no restaurante La Invernada, no Cassino! Candida Thorman e Maria Luiza Thorman, Daniela Nahuys Thorman, Eliane Diniz ocuparam uma grande mesa em torno da data! Noutras mesas, Zila Lawson e o filho Michael, Virgínia e Jacques Ballester, Carmen Garcia e Elvio Zenobini, Eliana e Jader Ruivo e outros tantos!

Mãe de debutante

Zeferina Menezes e José Laitano - radiantes com o debut de Helena. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Zeferina Menezes, linda, elegante, terá um ano festivo com a estreia em sociedade da filha Helena de Menezes Salles. Mãe e filha usarão modelos do estilista Serginho Pacheco. E para novembro, Helena irá comemorar os 15 anos no Dunas Clube!

Primeiro aniversário

José Antônio Roig Pureza Duarte Schild comemorou o seu primeiro ano numa festa linda no Condomínio Alphaville, em Pelotas! A decor linda foi da Chau, uma referência em festas infantil, e mamãe Aninha, chique no look da Zinnia Lether, e o papai Cucha, eram só felicidade! O serviço do Cliff e os doces de Claudia Godinho mereceram todos os elogios!