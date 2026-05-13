Lançamento da Campanha do Agasalho, 50 anos do HU-Furg e exposição no Malg

Arte

Da esquerda para a direita: Duda Gonçalves, Fernando Rocha, Bárbara Larruscahim, Bianca De-Zotti são presenças na abertura da exposição coletiva, hoje a tarde, no Malg. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo abre hoje a exposição coletiva "Em que onde. Cartografias para partir do Sul", com curadoria de Duda Gonçalves! Dezesseis artistas participam da exposição.

Lançamento

Elisa Gioielli, presidente da Associação Comercial de Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Associação Comercial de Pelotas, Defesa Civil e a Parceiros Voluntários convidam para o café da manhã de lançamento da Campanha do Agasalho 2026, na manhã da próxima segunda-feira, no Coworking da ACP.

Cinquentenário

Dr. Fábio Lopes, superintendente do Hospital Universitário da Furg. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O médico Fábio Lopes, superintendente do Hospital Universitário da Furg, convida para o brinde em comemoração pelos 50 anos da instituição de saúde! O encontro marcado para a noite desse sábado no Salão Nobre da Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande, reunirá a classe médica e convidados especiais!

Prestígio

Luís Carlos Silveira e as filhas estarão hoje à tarde na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi em Porto Alegre prestigiando o querido patriarca. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O médico Luís Carlos Silveira, diretor do Kurotel Gramado, vai autografar seu livro no final da tarde de hoje na Livraria Travessa! Os métodos do Kurotel, reconhecidos mundialmente, são abordados pelo médico pelotense em seu livro. Neusa Silveira estará recebendo os amigos junto ao marido e as filhas!