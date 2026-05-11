Festão de Mônica Hilal e os 15 anos de Florença

Festão da Mônica
O look off white usado pela empresária Mônica Hillal, de um ombro só e movimento de franjas nas mangas e na saia, foi muito elogiado pelas cem amigas que foram brindar com Mônica o seu bday! A morada da Marina Ilha Verde foi cuidadosamente arrumada por Simone Mansur Silveira, e tanto as flores, como o bar de Aperol, tinham a predominância dos tons laranja, e na mesa de doces, muitas tulipas, dando destaque ao centro de mesa francês, uma das peças lindas do acervo da anfitriã! A festa teve antepastos da Thai, do Pimenta Rosa, pratos árabes da Daniela Braz Costa e doces muito bem escolhidos por Monica, desde os bombons de morango e de uva, pirulitos de fios de ovos caramelados, musse de chocolate do Circulus tiraram a mulherada fora da dieta! Nada era mais notado do que a felicidade contagiante da Mônica, que recepcionou as amigas acompanhada da filha Manuela! A organização foi de Andrea Marini e as fotos são de Ritta Martins!
Sunset Girls
Florença Korff Lopes estava puro charme no modelo curto em tafetá rosa, e acompanhada dos pais, Fernanda Korff Lopes e Rui Lopes, recebeu o grupo jovem conhecido, familiares e amigos para festejar os 15 anos de Florença, no último sábado, no Porto Alegre Country Club! Paulinha Aquim organizou tudo criando uma atmosfera jovem e muito elegante! Júlia Jardim, Luísa Teitelbaum, Vera Souto, Ana Paula Oliveira Souto, Carla Souto entre as muitas presenças!
Encontro das debutantes
A programação que antecede ao Baile das Debutantes do Dunas Clube apresenta para essa semana um curso de make para as meninas! É sempre das atividades mais aguardadas, pois o aprendizado é levado para a vida! A primeira dama Yana Zaffallon e as diretoras sociais Rita Andrade e Fabiana Lemos estão a frente da ocasião!
Café das mães
O domingo festivo das mães fez fila de espera nos restaurantes de Pelotas! E a tradicional data ainda motiva as entidades beneficentes! O Grupo de Apoio da Santa Casa promove o chá das mães, dia 14, no Clube Brilhante! Vamos prestigiar!
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.