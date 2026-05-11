Festão de Mônica Hilal e os 15 anos de Florença

Festão da Mônica

O look off white usado pela empresária Mônica Hillal, de um ombro só e movimento de franjas nas mangas e na saia, foi muito elogiado pelas cem amigas que foram brindar com Mônica o seu bday! A morada da Marina Ilha Verde foi cuidadosamente arrumada por Simone Mansur Silveira, e tanto as flores, como o bar de Aperol, tinham a predominância dos tons laranja, e na mesa de doces, muitas tulipas, dando destaque ao centro de mesa francês, uma das peças lindas do acervo da anfitriã! A festa teve antepastos da Thai, do Pimenta Rosa, pratos árabes da Daniela Braz Costa e doces muito bem escolhidos por Monica, desde os bombons de morango e de uva, pirulitos de fios de ovos caramelados, musse de chocolate do Circulus tiraram a mulherada fora da dieta! Nada era mais notado do que a felicidade contagiante da Mônica, que recepcionou as amigas acompanhada da filha Manuela! A organização foi de Andrea Marini e as fotos são de Ritta Martins!