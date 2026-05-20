Cinema em Pelotas, dicas culturais e Circulu's Lanches

Artistas gaúchos homenageiam Lady Gaga em videoclipe

O cineasta Mateus Armas e a artista Albina Falcatrua lançam uma nova parceria artística, desta vez em formato audiovisual. A dupla transformou a música Vanish Into You, de Lady Gaga, em um videoclipe independente gravado em Pelotas.

Na produção, Mateus e Albina interpretam figuras inspiradas em Lady Gaga e Zombie Boy, nome artístico de Rick Genest, artista, modelo e performer canadense que ficou mundialmente conhecido após sua participação no videoclipe de Born This Way. Genest faleceu em 1º de agosto de 2018, aos 32 anos.

O videoclipe imagina um reencontro breve entre essas duas figuras após um período de luto. A proposta parte de uma leitura afetiva da música: para os artistas, Vanish Into You funciona como uma espécie de declaração de amor de Lady Gaga aos fãs. A partir dessa percepção, o videoclipe foi pensado também como uma resposta dos fãs à artista.

"Essa música é como uma carta de amor da Gaga para quem acompanha o trabalho dela. Então quisemos devolver esse afeto em forma de imagem, como uma troca", comenta o diretor.

Mateus Armas já realiza videoclipes independentes em Pelotas desde 2019, ano em que concluiu sua formação em Cinema e Audiovisual. A iniciativa nasce do desejo dos artistas de explorar suas referências pessoais, suas relações com a cultura pop e suas possibilidades de criação dentro da cena artística local.

Com o novo projeto, Mateus e Albina planejam novas produções independentes na cidade. O videoclipe pode ser conferido no YouTube ou no Instagram.

Mostra de cinema

Nos dias 21 e 22 de maio, em Pelotas no Cine UFPel, acontece a Mostra Nacional de Cinema Brasil Profano, que reunirá uma curadoria de filmes brasileiros premiados.

Serão duas noites intensas no Cine UFPel, com 12 filmes de quatro regiões do Brasil, a entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no sympla ou na porta do cinema. Sendo uma boa programação para os amantes de cinema, arte e cultura!

A mostra tem Realização do coletivo artistico Ruidosa Alma, e curadoria de Ruya Carlo e Sá de Moraes Pretto.

Os links para reservar ingresso, assim como para assistir a mostra de forma online podem ser conferidos no site.

Circulu's agora é Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Pelotas

O delicioso e tradicional Circulu's Lanches, parada clássica de quem vive ou passa por Pelotas desde 1991, agora é oficialmente Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Município. O reconhecimento foi sancionado pelo prefeito Fernando Marroni em 11 de maio de 2026, por meio da Lei nº 7.538, a partir de projeto do vereador Arthur Hallal (PP).

Há 35 anos, o Circulu's faz parte da memória afetiva da cidade, reunindo gerações em torno de seus baurus, do famoso Cheese Bebum e de uma experiência que vai muito além do lanche. Mais do que um ponto gastronômico, o Circulu's é encontro, tradição e identidade pelotense.