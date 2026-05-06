Bday de Mônica Hillal e primeira dama do Dunas em destaque

Brinde charmoso

Mônica Hillal comemora o aniver nessa sexta em Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A empresária Monica Hillal vai brindar os seus 55 anos reunindo os amigos nessa sexta na morada da Marina Ilha Verde! Andrea Marini está a frente da organização, e Simone Mansur Silveira fará a decor da noite! Muitos nomes conhecidos já confirmaram presença!

Clube Brilhante

Grupo de Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas promove o Chá das Mães, evento tradicional da entidade, na tarde de 14 de maio no Clube Brilhante! Vamos prestigiar, a causa é das mais nobres!

Almoço das Mães

Liga Feminina de Combate ao Câncer de Pelotas realiza o seu almoço de Dia das Mães, amanhã, no San Sebastian! Terá um saboroso vatapá, maravilhoso buffet de doces e um desfile lindo com as novidades de inverno da Loja Krause!

Primeira dama

A participação de Yana Zaffalon como primeira dama do Dunas Clube é uma das provas da força da mulher no contexto da vida moderna! No picnic das debutantes 2026, como também no dia do Trabalhador, Yana expressou o prazer de receber as debutantes para o primeiro encontro e a gratidão pelos funcionários do clube, que, diariamente, se dedicam a manutenção do patrimônio do Dunas!

Arquitetura e decoração

André Strauch e Telmo Souza preparam para breve a Mostra da Essenza Casa e Jardim, nas lojas de Pelotas e Porto Alegre! Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Mostra da Essenza Casa e Jardim, tanto em Porto Alegre, como em Pelotas, faz com que as duas lojas tenham ritmo intenso para a montagem dos ambientes assinados pelos principais arquitetos e decoradores do eixo Pelotas/Porto Alegre! Telmo Souza e André Strauch acompanham de perto os preparativos! Em breve confirmo a data!

A cama, com elegância!

Márcia Simch é anfitriã de amanhã e sexta na Le Petit Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Amanhã e sexta as mulheres que apreciam lençóis, colchas, edredons e toalhas diferenciadas, não podem deixar de comparecer na Le Petit Spa, onde acontece o lançamento da nova coleção da Trussardi, referência no segmento de cama e banho! Márcia Simch vai receber com canapés da Daniela Braz Costa! A loja está recheada de sugestões de bom gosto, desde as mesas postas, a sala dos aromas, as velas Voluspa, tudo do maior bom gosto!