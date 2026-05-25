Bday da Raquel e fim de semana festivo no Dunas Clube

Balada da Fabiana

A empresária Fabiana Jardim Saint Pastous Lemos recebe juntamente com o marido, Gustavo Lemos, e os filhos Maria Laura e João Pedro, para brindar os 50 anos de Fabiana. Proprietária da Casa Magnólia, loja exclusiva no segmento de decoração em Pelotas, a elegante aniversariante conta com o bom gosto de Tota Rivoire Sa na decor, e a organização primorosa de Andrea Marini para a festa do próximo sábado na sede social do Dunas Clube! Familiares e amigos de Porto Alegre e Uruguaiana já confirmaram presença! Vitor Raskin, do Deuochic, virá abraçar a amiga, assim como Betina e Luís Paulo Jardim. Quem está radiante é Ana Luísa Jardim Saint Pastous!

Domingo de emoção

Patrícia e Silvia, a dupla da Celebrando, organiza a festa de 90 anos de Myrian Bastos dos Santos. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A tarde de domingo, no Dunas Clube, será para brindar os 90 anos de uma mulher muito especial, a advogada Myrian Bastos dos Santos, mãe do Luiz Eduardo e do Carlos Eduardo, viúva de Luiz Carlos Pacheco dos Santos! As noras Claudia e Dulce e os netos e demais familiares são só felicidade com a data!

Debutantes 2026 do Porto Alegre Country Club serão apresentadas em jantar especial no dia 27 de maio

Adriana e Nelson Pires, casal presidente do Porto Alegre Country Club. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O Porto Alegre Country Club promove, no dia 27 de maio, quarta-feira, o Jantar de Apresentação das Debutantes à Imprensa 2026. O encontro acontece às 20h, no Salão Principal do Clube, reunindo as jovens, familiares, convidados e integrantes da diretoria do Clube. A noite terá jantar assinado pelo chef Lúcio Gastronomia, organização de Jalfim Eventos e será conduzida pelo casal presidente Nelson e Adriana Pires.

Esse ano, o Debut PACC conta com a participação de 23 meninas em uma agenda de encontros semanais que teve início ainda no mês de março. A programação segue ao longo dos próximos meses com ações e eventos preparatórios que fazem parte da tradição do Debut, que tem o baile marcado para 22 de agosto.

50 anos

Raquel e Márcio Ávila reuniram os amigos para comemorar os 50 anos dela, no Bistrô Pelotense! Márcio preparou as comidinhas da festa, tudo irretocável, e a noite entrou a madrugada, com danças e todos brindando com a querida aniversariante!