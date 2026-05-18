Aniversários agitam a sociedade da Zona Sul

Novo ciclo

A juíza Maria Aline Vieira Fonseca usou look chique de Claudia Silveira para brindar o novo ciclo em noite charmosa na Bodega da XV. O chef Fabrício Coelho criou o menu super elogiado pelas amigas da aniversariante! Entre as muitas presenças conhecidas, Maria da Glória Barbosa Mello, Aljacira Terra, Fefa Menezes, Lauren Cavalheiro, Liana Delamare, Andrezza Franceschi, Eliane Rodrigues, Vanessa Ferrer, Aline Ferrer e outras tantas!

Grande dama

Myriam Bastos dos Santos, grande dama pelotense, completa 90 anos. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A advogada Myriam Bastos dos Santos, amiga querida, que sempre abrilhantou as minhas festas, muitas delas acompanhando a tia, Ia Cardoso, e o seu companheiro de vida, Luís Carlos Pacheco dos Santos, com quem formou um dos casais mais estimados da sociedade pelotense! Myriam vai comemorar os 90 anos numa tarde cercada de carinho dos amigos, no Dunas Clube, dia 31 de maio!

Flores Brancas

A festa pelo Cinquentenário do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa, no último sábado, teve organização de Milene Sahagoff, que montou lounges no salão nobre da Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande para distribuir os convidados que brindaram a bonita trajetória do Hospital Universitário da Furg. O atual superintendente, Fábio Lopes, recepcionou os convidados, classe médica numa noite que somou prestígio e importância no calendário social rio-grandino. A reitora da Furg, Suzane Gonçalves, as médicas Jussara Silveira e Marina Valério, Fernanda Duquia e Arthur Gibbon, Jaqueline e Jair Buffon e outros nomes conhecidos!