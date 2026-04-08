Preparativos para o Rodeio Internacional e a abertura do Pátio Jacques Georges

Lançamento

O projeto "Do Canteiro ao Prato" será lançado para a imprensa nesta sexta no Otroporto.

Uma horta urbana localizada na região portuária de Pelotas, com foco na segurança alimentar.

Os alimentos produzidos em sistema orgânico são doados para a comunidade e programas sociais.

Essa iniciativa há anos é bem-sucedida no Centro de Convívio dos Jovens do Mar (CCMar/Furg), em Rio Grande.

No centro histórico

Marcelo Prestes inaugura a sua choperia Lenda no Pátio Jacques Georges. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Pelotas desde ontem passa a contar com o Pátio Jacques Georges, um complexo gastronômico e de laser localizado na rua Gonçalves Chaves, em frente ao Theatro Guarany. O novo empreendimento do empresário libanês Jacques Georges Halal apresenta um mix de operações que farão certamente do local um dos points da movimentação em pleno centro histórico de Pelotas! Choperia, doceria, hamburgueria, pizzaria, sushi, drinks, academia de ginástica, loja de suplementos entre os serviços oferecidos

Festa de Páscoa no Dunas

Yana e Fabiano Zaffalon, Carolina e Érico Russo movimentam o domingo, 12, ainda nos festejos pela Páscoa! Vão anunciar as novas tituladas infantis, numa tarde que reunirá todas as gerações na exclusiva sociedade! Rita Andrade e Fabiana Saint Pastous, diretoras sociais, estão atentas à organização!

Rodeio Internacional de Pelotas

Kenia Silveira na reta final dos preparativos para o Rodeio Internacional, nesse fim de semana, no Parque Morada do Sol. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O Parque Morada do Sol foi todo preparado para sediar os três dias de Rodeio Internacional, sob o comando da X13 Produções, de Kenia Silveira, das nossas maiores referências em produção de grandes eventos! Dias 10, 11 e 12 de abril, é uma programação de shows muito especiais como Lipe Carvalho, Querencia, Sorriso Lindo, Expresso Vanera e Mariana Maciel!

15 anos

Laura Barbosa Mello comemora nesse sábado os seus 15 anos, no Dunas Clube. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Laura Barbosa Mello terá a sua noite de princesa, nesse sábado, para festejar os seus 15 anos! Laura vai usar modelo da estilista Beth Schneid. A juíza Maria da Glória Barbosa Mello e Joaquim Francisco de Souza Mello receberão cumprimentos junto a filha! Igualmente radiantes com a data, os avós, Silvia Fresteiro Barbosa, Ana Helena de Souza Mello e Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello! A decor leva a assinatura de Miriam Neves!

Mostra Essenza