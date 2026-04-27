Première do Grand Terroir 31, frutos do mar e mostra de decoração

Para impulsionar o turismo na campanha

Luiz Eduardo Batalha, CEO do premiado Azeite Batalha, e Claudio Teitelbaum, diretor da Joal Teitelbaum e nome à frente do bairro Quartier em Pelotas, receberam, no ultimo final de semana, um seleto grupo na fazenda que abrigará o futuro empreendimento Grand Terroir 31 para uma première exclusiva. Os selecionadíssimos convidados presentes conheceram em primeira mão o futuro lançamento que irá mudar a Campanha Gaúcha tornando-a destino internacional. Convidados de todo o Brasil e dos Estados Unidos aterrissaram em Pelotas e Bagé para o evento exclusivo que teve a participação internacional de Pascal Marty, enológo premiadíssimo e criador de ícones como Opus One e Almaviva.

Frutos do mar

Nessa casa, na Avenida Presidente Vargas, 315, fica o novo Restaurante Marcos, em Rio Grande. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

O tradicional Restaurante Marcos, em Rio Grande, está atendendo em seu novo endereço na avenida Portugal! No almoço de sexta-feira, numa das mesas, Carmem e Roberto Ubatuba de Faria e a filha Gabriela! A casa é a maior referência em frutos do mar na Zona Sul! Os pratos a base de camarão e bacalhau são divinos!

Mostra de arquitetura e decoração

André Strauch e Telmo Souza reuniram na Essenza Casa e Jardim Pelotas os arquitetos e decoradores confirmados para a Mostra que a loja da XV de Novembro prepara para breve! Quem passar por lá já irá perceber as mudanças na fachada, com nova pintura, reparos e assim serão os diversos ambientes do belo casarão histórico, assinados por um time de quase duas dezenas de profissionais talentosos e criativos!

Casamento

A comunicadora Joana Christ e o produtor rural Eduardo Burck de Sousa Costa casaram numa cerimônia intimista no espaço de festas da Torre de São Gonçalo, no Parque Una. A noiva estava linda no modelo de linha reta, com corpo em tomas da estilista Aline Seibel! As mães dos noivos, Claudia de Sousa Costa, em marinho, e Rosa Maria Christ, em rosa, eram só felicidade e recepcionaram os convidados junto aos filhos! A decor de Simone Mansur Silveira estava linda nos tons branco e verde, o serviço foi de Irene Assumpção Vianna e a organização de Andrea Marini!