Posse na Associação Rural de Pelotas e lançamentos no mundo da moda

Projetos promissores

Petra Göetzke e Karen Dockhorn. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A arquiteta Petra Göetzke tem potencial reconhecido para além da cidade de Pelotas, e é convidada a integrar a celula de alto padrão da Melnick — construtora referência em Porto Alegre e em outros estados, ao lado do time que tem a executiva de alto padrão da Melnick Karen Dockhorn como integrante. A arquiteta assinará projetos belíssimos nos apartamentos de alto e altíssimo padrão adquiridos por compradores com a célula.

Tarde de moda

Paula Bachettini reúne as clientes da Aparatto hoje para tarde de lançamentos de inverno. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Paula Bachettini e Victoria preparam uma tarde elegante na Aparatto logo mais para apresentar os lançamentos da loja para o inverno 2026! Marcas como Osklen, Uma, Básico Brasil e outras de igual charme para mulheres que apreciam o que existe de melhor no universo da moda.

Inauguração no Parque Una

Iguinho Mascarenhas da Motta e Isadora Klee vão comandar a Colcci Pelotas, cuja loja inaugura quinta no Parque Una. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Quinta-feira, às 19h, a Colcci inaugura a sua loja no Parque Una! Isadora e Iguinho Mascarenhas da Motta vão brindar com clientes e amigos o novo ponto de moda charmoso do Una! A coleção inverno está linda!

Posse na Associação Rural de Pelotas

Jandira e Rodrigo Campos de Azambuja foram muito cumprimentados na noite de segunda-feira, quando aconteceu o coquetel de posse de Rodrigo como novo presidente da Associação Rural de Pelotas, no ano do centenário da tradicional entidade rural! Ana Carolina e José Luiz Kessler entregaram a presidência com a certeza do dever cumprido! O prefeito Fernando Marroni prestigiou a cerimônia que lotou o Salão Nobre da ARP!

Pássaros e flores

Laura Mello era puro charme na sua festa de 15 anos! Usou modelo em duas cores, com saia em movimento, da estilista Beth Schneid!

Maria da Glória, em off white, estava muito chique, e recepcionou os convidados juntamente com Joaquim Francisco de Souza Mello. Os avós, Anna Helena, ela complementando o modelo vermelho com joias lindas, e Joaquim Mello, Silvia Fresteiro Barbosa, em azul claro, não cabiam em si de tanta felicidade! A sede social do Dunas teve decor de Miriam Neves, com pendente de pássaros e flores! O serviço de Irene Vianna esteve irretocável! Das noites importantes da atual temporada em Pelotas!