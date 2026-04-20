Flávio Mansur

Flávio Mansur

Flávio Mansur é graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e atua há 40 anos como colunista social na zona sul do estado.

Coluna social
Opinião

Liderança feminina na ACP, festa em Jaguarão e nova loja Colcci em Pelotas

Confira a coluna desta segunda-feira

Flávio Mansur

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