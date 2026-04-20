Liderança feminina na ACP, festa em Jaguarão e nova loja Colcci em Pelotas

A festa do ano em Jaguarão

A noite de sábado no tradicional Clube Harmonia, em Jaguarão, certamente ficará na lembrança dos convidados como uma das festas mais lindas dos últimos anos! A noite de princesa de Paola Ensslin já impressionava na escadaria que leva ao hall do clube, com hortênsias e caminho de velas! No hall, os arranjos de flores eram espetaculares, e não faltaram orquídeas, tulipas, rosas, cravinas, antúrios, variando do rosa claro, branco e azul, escolhas da Paola para compor a paleta da festa! Lustres, mobiliário, louça e cristais, uma mesa de doces de arrepiar, tudo irretocável! Paola usou modelo de Sérgio Pacheco, azul turquesa, com bordado e movimento de saia primorosos! Mais tarde, para a balada, que só encerrou as 7h da manhã, Paola surgiu com o look curto, puro charme!

Mamãe Lidiane Ensslin era um capítulo à parte em elegância, num modelo manteiga, de Sérgio Pacheco, com corpo rico em pedras douradas e saia plissada, contrastando com sua pele dourada! A arquiteta recepcionou os mais de 350 convidados acompanhada do produtor rural Marcelo Ensslin e da filha Mariana, igualmente linda no modelo vermelho do estilista porto-alegrense! Toda Jaguarão chique marcou presença como as avós Eva Ensslin, muito distinta, e Isaura Corrêa, de modelo rosa da Onix. Ana Maria Neves, sempre bonita e chique, Martha Bretanha Gonçalves da Silva, Cristina Radunz, Adriana Neves, Deborah Castagno, Maria da Glória Mello, Vanessa Schramm Carvalho e Bella, mãe e filha de Ônix, Fabiane Ribeiro, Lídia Tamer, Lígia Gonçalves da Silva, Regina Vieira da Silva, Rejane e Lúcia Ensslin, muito chiques, Raquel Pratz, Alice Boito, Luiza Salles e outras presenças que circularam pelos salões centenários do Clube Harmonia! O serviço de Margarete Soares e Gilnei Soares constou de canapés e salgados quentes e mini porções, e os drinks e bebidas com a Tribo de Coquetéis! A decor levou a assinatura de Simone Mansur Silveira e o cerimonial foi de Bruna Ferreira!

Colcci no Parque Una

Isadora e Joaquim Ignácio Mascarenhas da Motta brindaram a inauguração da Colcci no Parque Una, em movimentado coquetel! Thai, do buffet Pimenta Rosa, montou uma mesa linda e colorida, e o grupo de convidados se dividia entre os quitutes montados no toldo, enquanto outros só queriam ver a nova coleção de inverno da Colcci! Martha Mascarenhas, Male Klee, Paula Bachettini, Maria Laura Bonow, Amabile Azevedo, Elisa Halal e muitas outras que foram prestigiar a inauguração!

Liderança feminina

Elisa Echenique Gioielli é a nova presidente da Associação Comercial de Pelotas. Divulgação / ACP

A Associação Comercial de Pelotas pela terceira vez em sua centenária história terá uma mulher à frente da presidência da entidade. Elisa Echenique Gioielli foi empossada em noite festiva no Palácio do Comércio! Autoridades políticas e empresariais foram desejar sucesso a nova diretoria da ACP.