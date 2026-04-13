Lauro Barcellos recebe distinção em Brasília e os destaques da região

Alta distinção

Lauro Barcellos, oceanógrafo e museólogo da Furg recebe alta distinção em Brasília. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Lauro Barcellos, oceanógrafo e museólogo com extraordinário trabalho à frente do complexo de museus da Furg, recebeu em Brasília a Ordem do Mérito Judiciário Militar, numa cerimônia concorrida em que estavam autoridades do judiciário e da área militar! Barcellos é referência internacional na área de pesquisa marinha e idealizador do projeto social CCMAR - Centro de Convivência dos Jovens do Mar.

Comemoração em Jaguarão

Paola Ensslin comemora os 15 anos em festa neste sábado em Jaguarão. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Sociedade Harmonia, em Jaguarão, terá decor de Simone Mansur Silveira, com profusão de flores, para a festa de 15 anos de Paola Ensslin! Lidiane e Marcelo Ensslin estão radiantes com a bonita data e recepcionarão nomes importantes da metade sul que marcarão presença na tradicional sociedade! Paola, a irmã Mariana e a mãe Lidiane usarão modelos de Sérgio Pacheco, e o estilista virá de Porto Alegre para prestigiar a festa! O grupo jovem de brilho promete proporcionar uma noite linda e animada para comemorar os 15 anos de Paola Ensslin!

Bodega viveu fim de semana festivo

A Bodega da XV teve noites animadas, sexta e sábado, para comemorar os 12 anos de sucesso do restaurante pilotado pelo chef Fabrício Coelho! Claudia Silveira, sempre chique, recebeu com o charme costumeiro, e as noites contaram com boa música, mesas deliciosas preparadas pelo Fabrício e muita mulher chique circulou pela Bodega!

Blow Pelotas ganha destaque nacional

Gabriel Fonseca Brutomesso e Paola Nadal Piacini é o casal que faz da Blow Pelotas o maior sucesso. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Blow Pelotas, franquia especializada em escovas, tratamentos e penteados, vem ganhando destaque no cenário nacional ao se posicionar entre as unidades com maior volume de vendas da rede no Brasil. Em operação na cidade de Pelotas, o salão tem apresentado crescimento consistente e resultados expressivos desde a sua inauguração.

Recentemente, a unidade alcançou marcos importantes dentro da franquia: no mês passado, conquistou o título de maior franquia em volume de vendas do Brasil e, neste mês, ocupa a posição de segunda maior unidade da rede, resultados que reforçam a consistência e o alto desempenho da operação.

À frente do negócio estão os sócios-proprietários Paola Nadal Piacini e Gabriel Fonseca Bruttomesso, que imprimem ao empreendimento uma gestão focada em resultados, inovação e valorização.