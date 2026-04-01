Festimar e Bazar de Páscoa em destaque na Zona Sul

Porto Alegre Fashion Iguatemi

Hoje, na capital gaúcha, junto a um grupo de convidadas do Shopping Iguatemi, estaremos assistindo aos desfiles do Porto Alegre Fashion Week! A programação inicia com almoço, visitas às lojas da Gucci, Bergerson e Tânia Bulhões! Idilia Leonardo, Simone Mansur Silveira, Lauren Cavalheiro, Fernanda Vilassante, Zeferina Menezes, Claudia Silveira, Michele Chiattone, Helena Firpo Ferreira, Mabel Dourado Almeida, Aljacira Terra, Mônica Hillal, Liana Delamare e Maria Aline Vieira Fonseca formam o grupo de convidadas de Pelotas!

Bazar de Páscoa

Bazar de Páscoa é atração até quinta na sede do Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Você terá hoje e amanhã para visitar o Bazar de Páscoa do Banco Madre Tereza de Calcutá, na sede da entidade coordenada por Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes. Chocolates da Silvia, biscoitos, geleias e caponata da Ema Pinheiro são alguns itens deliciosos para você presentear nessa Páscoa! Prestigiem, a causa é nobre!

O Festimar

Emilly Baumbach, Embaixadora do Festimar. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Rio Grande se prepara para receber milhares de visitantes para participar da programação do Festimar, nesse próximo final de semana! Amanhã o show será com Dilsinho e um dos pontos altos do evento é o Sábado de Aleluia. A gastronomia típica encanta a todos e o carro chefe dessa edição é a tainha assada!

Domingo de reencontros

Caco Vianna e Gua receberam 120 amigos para brindar os 65 anos do Caco, num almoço super charmoso na churrasqueira do Dunas Clube! Foi um domingo lindo, de reencontro de amigos, familiares do casal anfitrião e todo mundo feliz por estar comemorando a data especial de uma pessoa muito querida e admirada por todos! Irene Assumpção Vianna arrasou na feijoada e nos acompanhamentos, enquanto a Isabel Assumpção Vianna preparou suas mini sobremesas em taças! Gua, sempre chique e gentil com os convidados, era só felicidade e proporcionou com o Caco um domingo cheio de afeto e alegria!