Elegância de Regina Santos, tarde de moda e book experience em Pelotas

Grande dama!

Regina Branco Araújo de Faria Santos, no evento que reuniu alunos e familiares da Regina Santos English School, no San Sebastian. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Regina Branco Araújo de Faria Santos é daquelas mulheres que traduzem a elegância e o requinte pelotense. Há 35 anos, quando iniciei no colunismo social de Pelotas, lembro do meu encantamento ao encontrar a Regina nos acontecimentos sociais. O saudoso Carlos Alberto Motta, que retratou com critérios a sociedade pelotense, sempre incluía o seu nome na lista das 10 mais elegantes! Regina foi professora de inglês na UCPel e na UFPel e após a aposentadoria criou a Regina Santos English School, que formou diversos alunos desde a sua fundação! No último fim de semana, a tradicional escola brindou, no San Sebastian, a parceria firmada com a Universidade de Cambridge, desde 2011, conseguindo trazer a certificação da universidade inglesa para Pelotas. Em 2025, seus alunos se destacaram com média superior no Brasil e em todos os lugares que o exame é aplicado!

Inverno elegante

Os casacos chiquissimos da Diomi, em Pelotas, dia 6 de maio, na Ônix. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Os casacos da Diomi, sinônimo de elegância e sofisticação, e os lançamentos de inverno da Vivoar estarão em Pelotas, dia 6, na loja Ônix, de Idilia Leonardo! São peças atemporais e muito chiques!

Cama e banho

André Strauch e Telmo Souza reuniram na Essenza Casa e Jardim Pelotas os arquitetos e decoradores confirmados para a mostra que a loja da 15 de Novembro prepara para breve! Quem passar por lá já irá perceber as mudanças na fachada, com nova pintura, reparos e assim serão os diversos ambientes do belo casarão histórico, assinados por um time de quase duas dezenas de profissionais talentosos e criativos!

Rooftop Vanguarda: Book Experience Taschen

Lisiane Rotta vai participar do encontro de 7 de maio, no Rooftop Vanguarda, no Parque Una. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Dia 07 de maio chega uma novidade ao Rooftop Vanguarda: o Book Experience Taschen, uma experiência para quem ama arte, design, fotografia, moda, arquitetura, cultura e viagens através de livros inspiradores.

Referência mundial no universo dos livros, a Taschen é uma editora alemã reconhecida por suas publicações de alto padrão. O Book Experience contará com a presença de Flávio Mansur e Lisiane Rotta. Prepare-se para um final de tarde repleto de inspiração.

Flávio Mansur: Jornalista há 40 anos e colunista social da GZH Zona Sul, une moda, design, arte e bom gosto em sua trajetória.

Lisiani Rotta: Escritora de livros e peças de teatro, compartilha um olhar sensível sobre suas experiências com cultura, fotografia, viagens e literatura.

Juntos, convidamos você para uma conversa leve e inspiradora: experiências, indicações de uma seleção personalizada de obras da editora Taschen.

Um momento especial para adquirir seu livro arte.

Venha viver esse momento com a gente! Quinta-feira, 07 de maio, das 17h às 20h no Rooftop Vanguarda!