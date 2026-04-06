Casamento na Charqueada e inauguração no PSJ

Quintal Quartier

O próximo sábado vai ser intenso no Bairro Quartier! As gurias do marketing preparam um domingo repleto de atividades para você passar bons momentos num dos bairros planejados mais charmosos de Pelotas!

La Moza inaugura no PSJ

Lauvir Barbosa Filho contou com o bom gosto da arquiteta Daniela Brod para assinar a La Moza Pizzaria no PSJ, a esquina gastronômica mais movimentada de Pelotas! O espaço ficou um charme e a primeira noite já deu para perceber que o sucesso será absoluto! E nessa semana abre as portas também no PSJ a Canelle Truderia, com a assinatura de Daniela Brod!

Casamento na Charqueada São João

Eduarda Devitta estava linda, elegante, no modelo da estilista uruguaia Guillermina Gallinal, todo drapeado, para a cerimônia de seu casamento com Guilherme Milman, na tarde de sábado na Charqueada São João! O cenário deslumbrante da histórica Charqueada, tanto para a cerimônia como para a recepção, tiveram o estilo leve dos noivos, muito queridos e super festejados pelos amigos! Foi demais ver o toldo repleto de gente linda, amigos dos noivos que vieram de diversas partes, especialmente do Uruguai, onde a Duda e o Gui residem! Larissa e Alvaro Devitta, ela no modelo em musseline de seda na tonalidade mostarda e detalhe em plumas no mesmo tom, Verinha, em seda azul, e Carlos Milman, eram só felicidade e receberam cumprimentos junto aos filhos! O serviço do Los Abuelos, tudo delicioso, os docinhos da Mauren Behrensdorf, drinks e muita alegria numa das festas mais charmosas! As fotos mostram um pouco o que foi o casamento dos arquitetos Eduarda e Guilherme!

Páscoa no Cassino

O Cassino se preparou para o feriado de Páscoa, e sediou atividades do Festimar, que movimentou o Largo da Praça Xavier Ferreira e do Mercado Publico! Esse ano a atração gastronômica foi a tainha assada, e a aceitação do público foi excelente! Mas o momento mais aguardado foi o desfile de Páscoa, na avenida Rio Grande! Tudo tão lindo, com a participação dos moradores e visitantes do Cassino! Na sexta o pôr do sol foi cinematográfico, e na manhã de sábado, o programa mais bacana é a feira da avenida Atlântica, onde se encontra muita gente conhecida! Adoro ir lá comprar mini antúrios e doces Crochemore! E para os habitués da La Invernada, a casa reabriu no sábado à noite e também no almoço de domingo!