Almoço em Punta e o charme de Jaguarão

Jaguarão, cidade encantadora!

A linda Jaguarão é uma cidade diferenciada da nossa metade sul! O centro histórico é muito bonito, e a maioria dos casarões estão impecáveis! O palacete onde fica o Museu Dr. Carlos Barbosa é um espetáculo, assim como o Theatro Esperança! O Clube Harmonia, onde estive para participar da festa de Paola Ensslin, é muito elegante, a exemplo das grandes damas de Jaguarao, amigas queridas que tive o prazer de reencontrar na requintada recepção oferecida por Lidiane e Marcelo Ensslin. O fim de semana em Jaguarão foi realmente especial!

Em Punta

Helena e o médico cardiologista Rafael Alcalde, um dos casais mais charmosos da sociedade bageense, comemoraram o aniver dele num almoço em Punta del Este! Amigos de Bagé foram a praia uruguaia para brindar o novo ciclo do Rafael! A anfitriã, de look branco, estava linda, assim como a irmã Luísa de Salles!

Qualidade de ensino

Regina Santos recebe sexta no San Sebastian para brindar os resultados obtidos por sua escola de língua inglesa nos exames aplicados pela Universidade de Cambridge. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A escola de língua inglesa de Regina Santos desde 2011 recebe ao final de cada ano o staff do Centro autorizado da Universidade de Cambridge, que se desloca a Pelotas para aplicar exames em todos os níveis. Entretanto, esse ano, a Escola de Regina Santos foi a melhor pontuada, não só do Brasil, mas de todo o mundo! Um orgulho para Pelotas! A professora Regina Santos vai brindar essa conquista nesta sexta- feira, no San Sebastian!

O Sebrae Regional Sul e o Parque Una convidam para um momento especial de conexão com a cidade

No dia 25 de abril, às 14h, acontece o lançamento do Guia Criativo de Pelotas , um material desenvolvido pelo Sebrae que reúne experiências, passeios e locais que valorizam o que a cidade tem de mais autêntico.

O encontro será na Casa Una , no Parque Una, que integra o roteiro do guia. A programação inclui uma breve apresentação do projeto, seguida de um tour por três estabelecimentos presentes no guia dentro do parque, proporcionando uma vivência do percurso proposto.

E tem mais: no mesmo dia estará acontecendo a Feira da Alameda no Parque Una, então o convite se estende para aproveitar o ambiente e curtir a programação após o evento.