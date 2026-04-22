Almoço em Punta e o charme de Jaguarão

Jaguarão, cidade encantadora!
A linda Jaguarão é uma cidade diferenciada da nossa metade sul! O centro histórico é muito bonito, e a maioria dos casarões estão impecáveis! O palacete onde fica o Museu Dr. Carlos Barbosa é um espetáculo, assim como o Theatro Esperança! O Clube Harmonia, onde estive para participar da festa de Paola Ensslin, é muito elegante, a exemplo das grandes damas de Jaguarao, amigas queridas que tive o prazer de reencontrar na requintada recepção oferecida por Lidiane e Marcelo Ensslin. O fim de semana em Jaguarão foi realmente especial!
Em Punta
Helena e o médico cardiologista Rafael Alcalde, um dos casais mais charmosos da sociedade bageense, comemoraram o aniver dele num almoço em Punta del Este! Amigos de Bagé foram a praia uruguaia para brindar o novo ciclo do Rafael! A anfitriã, de look branco, estava linda, assim como a irmã Luísa de Salles!
Qualidade de ensino
A escola de língua inglesa de Regina Santos desde 2011 recebe ao final de cada ano o staff do Centro autorizado da Universidade de Cambridge, que se desloca a Pelotas para aplicar exames em todos os níveis. Entretanto, esse ano, a Escola de Regina Santos foi a melhor pontuada, não só do Brasil, mas de todo o mundo! Um orgulho para Pelotas! A professora Regina Santos vai brindar essa conquista nesta sexta- feira, no San Sebastian!
O Sebrae Regional Sul e o Parque Una convidam para um momento especial de conexão com a cidade
No dia 25 de abril, às 14h, acontece o lançamento do Guia Criativo de Pelotas , um material desenvolvido pelo Sebrae que reúne experiências, passeios e locais que valorizam o que a cidade tem de mais autêntico.
O encontro será na Casa Una , no Parque Una, que integra o roteiro do guia. A programação inclui uma breve apresentação do projeto, seguida de um tour por três estabelecimentos presentes no guia dentro do parque, proporcionando uma vivência do percurso proposto.
E tem mais: no mesmo dia estará acontecendo a Feira da Alameda no Parque Una, então o convite se estende para aproveitar o ambiente e curtir a programação após o evento.
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.