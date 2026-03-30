Sucesso no Elas e Isla e inauguração do Pátio Jacques Georges

Só para Elas

Teriva Urbanismo preparou uma noite cheia de charme para reunir grupo de mulheres que adquiriram terrenos no Isla Condomínio, na quinta-feira, no Fatto in Riso do PSJ. Simone Mansur Silveira assinou a decor, e as mulheres foram recebidas com um bate papo super interessante, brusquetas, mini porções, drinks e a DJ Helô comandando a animação! Daniela Dutra, da Teriva, e Antônia Blanke, do Fatto in Riso, foram perfeitas anfitriãs da noite em que estavam Rosa Amélia Fuhro Souto, Márcia Niencheski, Carine Cousin, Sandra Marques, Caroline Ribeiro, Maria Helena Oliveira e outras tantas que participaram do jantar!

Casamento

Eduarda Devitta, a noiva do próximo fim de semana, pelas ruas de Montevidéu. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Eduarda Devitta e Guilherme Millmann casam no próximo sábado na Charqueada São João! Duda vai usar modelo da estilista uruguaia Guillermina Galligol! Larissa e Álvaro Devitta, Vera e Carlos Millmann são só felicidade com o casamento dos filhos! Duda e Guilherme residem em Punta del Este, e de lá virão amigos queridos dos noivos!

Semana em Nova Iorque

Martina e Costanza na semana por Nova Iorque. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

As irmãs Martina e Costanza Bordini, filhas de Maria Esther Viana Bordini e Pedro Bordini, encontram-se em viagem por Nova Iorque! A metrópole americana , com sua programação cultural e gastronômica, está sempre com muitas novidades e é o destino preferido de muitos!

Pátio Jacques Georges

Empresário Jacques Georges Halal inaugura na próxima semana o Pátio Jacques Georges. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Esta se aproximando a inauguração do novo empreendimento do empresário libanês Jacques Halal, o Pátio Jacques Georges, complexo de gastronomia e lazer localizado na rua Gonçalves Chaves, em frente ao Theatro Guarany! Academia de ginástica, hamburgueria, pizzaria, loja de suplementos, loja de doces, choperia, restaurante japonês, padaria e outras operações por serem confirmadas!