Sucesso em festa beneficente no Cassino e 15 anos em Camaquã

Gastronomia

Na Noite de Buteco o menu foi típico! Tinha amendoim, picadinho de frios, e uma mesa super variada de delícias frias e quentes! Quem preparou tudo foi a quituteira Karina Soares, que foi fiel ao tema da festa! E ainda teve mini sobremesas, ambrosia, arroz de leite e outras receitas características dos butecos! Mais de 200 pessoas prestigiaram o evento beneficente do Instituto Julieta Amaral, na Sociedade Amigos do Cassino! Pedro Amaral, presidente e viúvo da jornalista Julieta Amaral, recepcionou a todos junto as demais lideranças do Instituto.

Em Camaquã

Clarice Lima Ribeiro comemorou os 15 anos na morada da família, em Camaquã! Mamãe Fabiane Lima Ribeiro contou com o bom gosto da jaguarense Simone Ensslin, e juntas criaram a bonita decoração da festa! Clarice, que é linda de viver, usou o vestido de debutante, de Sérgio Pacheco, e um outro em franjas, para a balada! Vovó Miriam Ribeiro estava radiante com a data e muito chique em vermelho! Teve valsa e coreografia com o pai Álvaro Ribeiro e a alegria de uma noite em que a beleza e o chame da nova geração falam por si só! Ritta Martins fez o registro para a coluna.

Casa, Moda, Arte

A temporada social ganha charme com os três dias de muitas atrações bacanas na Le Petit Spa! Quinta, sexta e sábado, e os temas relacionados a casa, a moda e arte serão abordados todos os finais de tarde dos três dias! Ângela Zafari traz um pouco da sua AZ Galeria, Simone Pons e sua capacidade de corrdenar tudo com a Márcia Simch. Claudia Silveira com as novidades da estação no quesito moda, e a La Fée Club com suas semi joias exclusivas! No sábado serei o mediador de um bate papo sobre Mesa Posta com Simone Mansur Silveira, Michele Wouters e Juliana Magalhães de Bem!

Formatura

João Victor Amaral e Amanda Mendes , formandos desse sábado. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

João Victor Mello Ferrari do Amaral, filho de Michele Mello e Haroldo Amaral, recebe o diploma do curso de Engenharia no próximo sábado! A festa pela vitória será sexta, no Espaço Boh, em Rio Grande!



