Sucesso do Assado no Horto, casamento e lançamento na Casa Magnólia

Bday

Marcos Pintos, locomotiva bageense, era só felicidade no sábado, quando brindou o novo ciclo numa noite super charmosa no Bar Magugy! Todo pessoal conhecido da Rainha da Fronteira foi abraçar o colunista, e a festa entrou a madrugada em ritmo de boa música, bons drinks e danças!

Cosmopolitan

Fabiana Saint Pastous Lemos recebe sexta na Casa Magnólia para apresentar o novo espaço Entreposto. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Fabiana Saint Pastous Lemos recebe nesta sexta para o brinde de apresentação do novo Espaço Entreposto, na Casa Magnólia. João Pedro Drummond de Mello e Anna Luiza Sampaio irão assinar o ambiente que tem o DNA da marca, estampas lindas e exclusivas!

Assado no Horto

O dia colaborou, com céu azul e temperatura agradabilíssima! O Horto Florestal do Cassino, com suas árvores nativas, acolheu 700 pessoas para mais uma edição do Assado no Horto, o maior evento gastronômico da Zona Sul! Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande, junto com a Prefeitura Municipal do Rio Grande e a Confraria de Gourmets do Country Club, o evento terá renda destinada a três entidades assistenciais de Rio Grande! As ilhas de assados eram um capitulo a parte em sabores, com deliciosos acompanhamentos! Tudo perfeito! Momento para parabenizar todos aqueles que fazem do Assado no Horto um dos eventos mais aguardados! Que venha a próxima edição!

Flores brancas

A arquiteta Georgea Hosni e o engenheiro Nelson Costa protagonizaram um dos casamentos importantes da atual temporada social, em Pelotas! A noiva, cuja plástica é perfeita, estava lindíssima no modelo de linha reta, com flores aplicadas na saia e no véu, assinado pela estilista Dani Bello! A recepção no Dunas Clube foi irretocável, com decor em flores brancas, de Miriam Neves, serviço de Irene Vianna, bebidas de Luciano Ortiz, sala de doces, vários DJs, Sax e banda para animar os quase 400 convidados! Lorena e Juninho Hosni, ela chiquissima de Sérgio Pacheco, Cleufe e Nelson Costa, ela em azul de Eliza Andrade, eram só felicidade junto aos noivos!