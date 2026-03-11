Festão no Caça e Pesca e os agitos da Zona Sul

Para maio

Telmo Souza e André Strauch vem com novidades charmosas para a Essenza Casa e Jardim Pelotas. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

A Essenza Casa e Jardim, referência em decoração na Capital do Estado, tem trajetória igualmente bem sucedida em Pelotas, encantando arquitetos e clientes há seis anos! Os proprietários, André Strauch e Telmo Souza preparam novidades para o mês de maio. A fachada do histórico casarão onde fica a loja na rua XV de Novembro, passará por pequenos restauros e nova cor, tendo a frente a craque no assunto, Simone Neutzling. Mas as novidades serão muitas, é uma delas promete movimentar os nomes importantes da arquitetura local, que assinarão os vários ambientes da loja! Entre as parcerias já confirmadas, a Casa Brasil Tintas, da Mônica Hillal, e a Anteparo Cortinas, da Renata Gastal!

Bday

Rosa Amélia Fuhro Souto usou modelo em renda branco da Carol Bassi e recebeu os seus convidados acompanhada de Henrique Fuhro Souto, brindando em noite animada os seus joviais 51 anos! A morada da Marina Ilha Verde estava linda, com toldos, ilhas de comidinhas da Daniela Braz Costa, doces e drinks para aquecer as danças! A super banda Jukebox foi outro tanto de acerto nas escolhas da balada da Rosinha! Déborah Pinto era das mais lindas, assim como a médica Cristiane Rodrigues, sempre elegante! Cris Pinto, mulher de Klécio Santos, está muito charmosa, e Khalynca Machado , num look em couro vermelho, chamaram atenção!

Em Jaguarão

Sérgio Pacheco vai assinar o modelo de Lidiane Ensslin para a festa de 15 anos da filha Paola Ensslin, em 18 de abril. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Sociedade Harmonia de Jaguarão será o local onde Paola Ensslin vai comemorar os seus 15 anos! Lidiane e Marcelo Ensslin recepcionarão os convidados junto a filha. A elegante Lidiane e as filhas Paola e Mariana usarão modelos do estilista Serginho Pacheco, que estará na cidade fronteiriça para prestigiar a festa! A centenária sede da Sociedade Harmonia terá decor de Simone Mansur Silveira! Muitos nomes conhecidos de Jaguarão e Pelotas irão brindar com a linda Paola!

Festão no Caça e Pesca

O Clube de Caça e Pesca de Pelotas e a empresária Kenia Silveira promoveram juntos a festa de encerramento do verso do clube! A grande atração foi o Samba do Rei, e a estrutura oferecida, esta sim merece todos os elogios! No setor das mesas, muita gente conhecida, e pelos jardins, uma galera linda, meninas e meninos, jovens casais, todos se divertindo juntos naquele cenário maravilhoso do Caça e Pesca! As irmãs Lauren Cavalheiro e Fernanda Villasante estavam chiquissimas! A noite de muitas presenças marcantes também contou com Verinha Millmann, Larissa Devitta, Ana Ilca Saalfeld, Rita Andrade, Ana Bonfim, Bianca Salvador, a noiva de Abril, Duda Devitta, e muita gente mais!