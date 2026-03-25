Entardecer na Estância Santa Isabel e lançamento da Entreposto

Espaço Entreposto

A nova coleção da Entreposto, denominada Cosmopolitan, teve espaço assinado por João Pedro Drummond de Mello e Anna Luiza Sampaio, ele arquiteto top, e ela , agrônoma e produtora rural, num final de tarde super chique na Casa Magnólia! Fabiana Saint Pastous Lemos preparou a loja para o evento, e os tecidos, objetos, louças e outros itens da Entreposto encantaram as presenças femininas que foram prestigiar o evento! Uma mesa linda do Gabi, o drinque temático da coleção preparado pelo Índio, tudo muito de bom gosto! Catarina di Cameli, em temporada pelo Brasil, foi abraçar a mãe, assim como Gabriela Duarte e a boneca Maria Antônia.

Domingo no Dunas

Luciana Dias da Costa Vianna prepara o almoço de 65 anos de Caco Vianna. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Luciana e Caco Assumpção Vianna recebem com os filhos Laura e Luiz, o genro Matheus, a nora Carolina e os netos para almoço em comemoração pelos 65 anos do Caco, na churrasqueira do Dunas Clube, nesse domingo!

Entardecer na Estância Santa Isabel

Foi um evento irretocável o do último domingo, em Jaguarão! A Fazenda Santa Isabel reuniu convidados de Pelotas, Rio Grande, e muitos de Jaguarão participando do evento que valorizou a dança, a gastronomia, a música e o turismo rural! A arquiteta Alejandra Affonso foi uma das incansáveis organizadoras e merece todos os elogios! Martha Bretanha Gonçalves da Silva, Cristina Radunz, Vera Lúcia Jaeger Gonçalves da Silva, Lígia Gonçalves da Silva, Maria Rita Sampaio, Maria Alice Dode, Graça Marques, Lisi Rotta, Ana Rosi Abduch, Lúcia Weymar, Consuelo e Tota Rivoire e outras tantas que deram ainda mais charme ao domingo na estância!