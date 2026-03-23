Dilsinho no Festimar e os preparativos para a Pascoa do Dunas Clube

Festa da Páscoa

Dunas Clube já nos preparativos para a Festa da Páscoa, no domingo, 12 de abril. A primeira-dama Yana Zaffalon e Carolina Pinto Ferreira, mulher do vice presidente Érico Russo, se reuniram com as diretoras sociais para acertar detalhes da tarde que terá desfile das novas tituladas infantil do Dunas Clube e outras atrações! Por outro lado, o período de inscrições para o baile das debutantes já iniciou e a primeira atividade com as meninas deverá ser um picnic!

Arquitetura

Arquiteta Petra Goetzke, projetos elegantes por serem inaugurados. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Petra Goetzke é uma das jovens arquitetas que vem ganhando excelente repercussão pelos projetos que levam a sua assinatura! Petra vai assinar um ambiente na Essenza Porto Alegre e outro na Essenza Pelotas, nesse projeto de repaginação dos ambientes das duas lojas de André Strauch e Telmo Souza. E também é seu o projeto do novo restaurante Miravos, com inauguração prevista para maio no Laranjal!

Festimar

Dilsinho é o show nacional do Festimar, em Rio Grande. Dani Valverde / Divulgação

Rio Grande ganha evidência no cenário regional e gaúcho com a Festimar 2026, promoção da CDL Rio Grande e São José do Norte! Feira de negócios, dezenas de expositores, gastronomia típica, shows e muito mais para você passar bons momentos na mais antiga cidade gaúcha! Na quinta, 2 de abril, o show será com Dilsinho!

Ampliando o mix

Dani Brod assina a nova Canelle Truderia, no PSJ. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Vem aí uma operação doce no PSJ, e o projeto que está na reta final, leva a assinatura da arquiteta Daniela Brod! Canelle Truderia vai apresentar a sua especialidade aos pelotenses, com recheios surpreendentes! Inaugura em breve!