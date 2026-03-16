Casamento em Punta e Baile das Debutantes no Dunas

Casamento em José Ignácio
Stephanie Britto Ballester estava linda, e o modelo que valorizou a sua plástica perfeita tinha véu longo e buquê com joia pertencida a sua avó paterna, Giovana Ballester, na cerimônia de casamento com Carlo Siqueira Dapuzzo, no Las Musas, em Jose Ignácio! Virgínia e Jacques Ballester e Fernanda Siqueira Dapuzzo receberam cumprimentos com os filhos! Maria do Carmo e Cláudio Ballester, Tina Tellechea e os filhos Rodrigo e Flávio, Neca e Fernando Rafael Abrantes, Rosa Elena e Rene Souza, Alba e Gilberto Siqueira, Bel Dapuzzo, Gabriela e Fábio Siqueira Dapuzzo e outros que estavam na internacional praia uruguaia para brindar com os noivos!
15 Anos
Manoela Treichel Schild inicia a semana finalizando os prepararivos para a sua festa de 15 anos, na sede social do Dunas Clube! Andrea Marini está a frente da organização, e entre as escolhas da noite a decor do Atelier Floema, de Mariana Fetter! Ana Lucia e Carlos Alberto Schild são só alegria com a data.
Almoço beneficente
Casa de Santo Antônio do Menor promove o seu primeiro almoço de 2026, dia 31, no salão San Sebastian. A presidente Maria Laudecena confirma que terá o buffet de doces oferecido pelas mordomas, que é sempre uma maravilha! Vamos prestigiar, a causa é das mais nobres!
Dunas Clube
A nova diretoria do Dunas Clube, presidida por Yana e Fabiano Zaffalon, Carolina e Érico Rezende Russo, define hoje em reunião com as lideranças sociais a data da Festa de Páscoa! O que está confirmadíssimo é o baile das debutantes, marcado para a noite de 29 de agosto! E será mais um ano especial, pois já se sabe que muitas meninas conhecidas estarão fazendo a sua estreia em sociedade.
Tradição
Um dia para celebrar a cultura, a arte, a gastronomia, o turismo rural! O evento de 22 de março na Fazenda Santa Izabel movimenta a sociedade de Jaguarão! Momento para conectar histórias, tradição e convivência! Presenças confirmadas de Graça Marques, Renata Gastal, Lúcia Weymar, Alejandra Affonso, Vera Lúcia Jaeger Gonçalves da Silva, Marta Bretanha Gonçalves da Silva e outras que já confirmaram presença no evento!
Gastronomia
Puga Cápsula é a grande sensação da Nova Rheingantz, em Rio Grande! O restaurante abriu ao público na sexta-feira e o sucesso nesses primeiros dias foi muito grande! As pizzas e hambúrgueres são maravilhosas, assim como o sistema de torneiras proporcionando atendimento dinâmico aos clientes! Dica bacana na mais antiga cidade gaúcha!
