Brinde no rooftop e noite de premiações

Brinde no Rooftop
Lidice Fonseca das Neves estava muito chique no modelo em linho e complementos terrosos, numa das tardes da semana passada, brindando o novo ciclo numa das salas reservadas do Rooftop Vanguarda. Fátima Fonseca, Maria Eulalie Fernandes, Lígia Lincho, Clarice Duro e Soeli Franco participaram do lindo pôr do sol no Rooftop Vanguarda! Todas animadas para no dia 4 de março comemorar os 19 anos do Banco de Leite Madre Teresa de Calcutá!
Noite de premiações
O Bairro Quartier começa a mostrar todo o seu potencial, e o que se vê são os empreendimentos da Joal Teitelbaum já com obras adiantadas, e os outros já concluídos de construtoras como a Michelon, Porto 5, mostrando que o bairro Quartier se torna num dos melhores locais para se viver em Pelotas! Cláudio Teitelbaum veio prestigiar a entrega de premiações da Joal Teitelbaum, numa noite em que estavam as lideranças do mercado imobiliário! O encontro ocorreu no Neptunia Restaurante, e constou de deliciosa mesa de antepastos e vinhos para brindar as imobiliárias e corretores que mais venderam os empreendimentos da construtora Joal Teitelbaum.
Em abril
Laura Barbosa Mello vai comemorar os seus 15 anos, na noite de 11 de abril, no Dunas Clube! Maria da Glória Barbosa Mello e Joaquim Francisco Souza Mello recepcionarão os convidados junto a filha. Radiantes com a data estão a avó Silvia Fresteiro Barbosa e os avós Anna Helena Souza Mello e Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello.
Nova coleção
Casa Magnólia prepara para 20 de março a inauguração do novo espaço Entreposto, quando a elegante marca apresenta a sua nova coleção! E quem assinará o espaço é a dupla chiquíssima, Anna Luiza Sampaio e João Pedro Drummond de Mello! Pelo bom gosto e requinte de ambos, imaginem o que vem por aí!
Esta coluna tem o oferecimento de: Hospital Monporto, Jacques Georges Hotel, Nissul Gala e SCA.