Brinde no rooftop e noite de premiações

Brinde no Rooftop

Lidice Fonseca das Neves estava muito chique no modelo em linho e complementos terrosos, numa das tardes da semana passada, brindando o novo ciclo numa das salas reservadas do Rooftop Vanguarda. Fátima Fonseca, Maria Eulalie Fernandes, Lígia Lincho, Clarice Duro e Soeli Franco participaram do lindo pôr do sol no Rooftop Vanguarda! Todas animadas para no dia 4 de março comemorar os 19 anos do Banco de Leite Madre Teresa de Calcutá!

Noite de premiações

O Bairro Quartier começa a mostrar todo o seu potencial, e o que se vê são os empreendimentos da Joal Teitelbaum já com obras adiantadas, e os outros já concluídos de construtoras como a Michelon, Porto 5, mostrando que o bairro Quartier se torna num dos melhores locais para se viver em Pelotas! Cláudio Teitelbaum veio prestigiar a entrega de premiações da Joal Teitelbaum, numa noite em que estavam as lideranças do mercado imobiliário! O encontro ocorreu no Neptunia Restaurante, e constou de deliciosa mesa de antepastos e vinhos para brindar as imobiliárias e corretores que mais venderam os empreendimentos da construtora Joal Teitelbaum.

Em abril

Laura Barbosa Mello comemora 15 anos em abril, no Dunas Clube. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Laura Barbosa Mello vai comemorar os seus 15 anos, na noite de 11 de abril, no Dunas Clube! Maria da Glória Barbosa Mello e Joaquim Francisco Souza Mello recepcionarão os convidados junto a filha. Radiantes com a data estão a avó Silvia Fresteiro Barbosa e os avós Anna Helena Souza Mello e Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello.

Nova coleção

Casa Magnólia prepara para 20 de março a inauguração do novo espaço Entreposto, quando a elegante marca apresenta a sua nova coleção! E quem assinará o espaço é a dupla chiquíssima, Anna Luiza Sampaio e João Pedro Drummond de Mello! Pelo bom gosto e requinte de ambos, imaginem o que vem por aí!