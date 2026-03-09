Bday, tarde beneficente e lançamento de livro

Bday do Marcos Pintos

Lançamento

O leiloeiro Nicholas Bublitz está chegando para passar a semana apresentando a sua coleção de tapetes na Casa Magnólia! Os clientes que desejam adquirir tapetes terão a oportunidade de experimentá-los em suas casas antes de finalizar a compra! Na terça, Nicholas Bublitz lança o seu livro a partir das 17h30min na loja de Fabiana Saint Pastous Lemos!

Bday da grande dama

Maria Eulalie Assumpção Mello Fernandes, que coordena as principais ações sociais de Pelotas, abriu as portas da sua morada da Praça José Bonifácio, brindando os 19 anos do Banco de Leite Madre Tereza de Calcutá! Foi um final de tarde cheio de emoção, com a participação de Glorinha Caringi Majer, e desfile da coleção inverno da estilista Eliza Andrade! Nessa mesma data, Maria Eulalie entrou no novo ciclo, e a grande dama da benemerência na Princesa do Sul recebeu o carinho de muitas amigas e admiradoras da sua grandiosa obra social! Uma mesa linda, com peças de família, como a floreira em opalina, os vazios em prata e cristal, foram usados por Adriana Alano Fernandes para os arranjos com rosas coloridas! O serviço irretocável da Florinha mereceu todos os elogios, assim como a ilha de sorvetes!